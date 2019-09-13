 Пристайко: Особливого статусу Донбасу у Конституції не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2019

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Пристайко: Особливого статусу Донбасу у Конституції не буде

В Мінських домовленостях не йдеться про зміни в українській Конституції щодо особливого статусу Донбасу, а лише про реформу щодо децентралізації, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

У Конституцію України не будуть вноситися будь-які зміни щодо особливого статусу Донбасу, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. "Ми не вносимо до Конституції жодних особливих або неособливих статусів. Ми нагадуємо, що в мінських домовленостях написано, що буде проведено конституційну реформу, в основі якої - децентралізація", - сказав він у суботу, 14 вересня, на брифінгу під час 16-ої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, передає агенція "Українські новини".

Пристайко нагадав, що норма про особливий статус Донбасу міститься в законі "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", який діятиме до 31 грудня. "Ідея особливого статусу, прописана в законі - це компроміс, який дозволив нам припинити війну від початку 2015 року. Тепер ми маємо рухатися далі. Закон діє до 31 грудня цього року. Я вважаю, що перед нашими депутатами стоїть надзвичайно складне завдання: яким чином змінити цей закон або написати новий, узгодити його", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна пропонує "тій стороні, яка перебуває зараз за лінією дотику, зрозуміти, що шанс для їхнього розвитку - це децентралізація". "Вони можуть об'єднувати громади, очікувати певних можливостей, зокрема, фінансових, як і зараз області і райони в Україні. Це і є максимальна пропозиція, яку ми робимо", - пояснив він. Міністр також зазначив, що "повної амністії" не буде, а вибори на Донбасі можуть пройти тільки за українським законодавством.

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Першу версію закону про особливий статус Донбасу було ухвалено у 2014 році, згодом його чинність подовжили. Необхідність ухвалення Києвом цього документу була продиктована мінськими угодами, які передбачають цей крок. Закон про особливий статус Донбасу визначає порядок взаємодії органів місцевого самоврядування з органами центральної виконавчої влади, а також передбачає механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих районів на Сході України. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набере чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Згідно з 11-м пунктом "Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей", який був підписаний у Мінську у лютому 2015 року представниками України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених невизнаних Донецької і Луганської "республік", Україна мала забезпечити ухвалення до кінця 2015 року нової редакції Конституції. У ній, згідно з мінськими домовленостями від 12 лютого, "ключовим елементом" мала бути децентралізація "з врахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей".

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