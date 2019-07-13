Пристайко: На зустрічі у "нормандському форматі" домовилися про обмін полоненими

Домовленості про обмін "певної кількості" полонених упродовж місяця було досягнуто на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату", яка відбулася минулого тижня в Парижі Про це у вівторок, 16 липня, повідомив заступник глави офісу президента України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві.

Пристайко, який брав участь у зустрічі в Парижі, нагадав, що президент України Володимир Зеленський говорив про обмін у форматі "10 на 10" та "15 на 15". "Наше завдання - отримати своїх людей назад і розблокувати процес обміну всіх на всіх, який до сьогодні був заблокований", - зазначив Пристайко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Також чиновник заявив, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі не обговорювали під час зустрічі в Парижі. "Як ви знаєте, в самих мінських домовленостях немає такої ідеї, як миротворча операція. То цього разу ми не порушували цієї теми", - зазначив заступник глави офісу президента України. За його словами, радники лідерів "нормандської" четвірки наступну зустріч планують наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію досягнутих у липні домовленостей.

Пристайко також повідомив, що президент України Володимир Зеленський 16 липня проведе зустрічі з усіма представниками робочих підгруп у Тристоронній контактній групі (ТКГ), а також із представником України в ТКГ Леонідом Кучмою. Наступне засідання ТКГ має відбутися 17 липня.

Справа Вишинського

Вадим Пристайко зазначив, що в рамках переговорів з РФ завжди згадується головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський. В тому числі і під час розмови президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, про деталі якої, втім, Пристайко не розповів.

Як повідомлялося, засідання Подільського районного суду Києва у справі стосовно Вишинського перенесено на 19 липня. Захист Вишинського має намір на судовому засіданні наполягати на зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Нагадаємо, домовленості про відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні зовнішньополітичних радників глав держав було досягнуто минулого місяця під час візитів Володимира Зеленського до Парижа та Берліна.

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