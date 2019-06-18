 Приріст населення у США в 2019-му став найнижчим за 100 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2019

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Новини

Приріст населення у США в 2019-му став найнижчим за 100 років

У 2019 році в США зафіксували найнижчий за сторіччя рівень приросту населення. Причини - зменшення темпів народжуваності на тлі зростання рівня смертності та уповільнення міграції.

У 2019 році в США зафіксували найнижчий за сторіччя рівень приросту населення

У 2019 році в США зафіксували найнижчий за сторіччя рівень приросту населення

DW.COM

Нині на планеті живуть 7 мільярдів 635 мільйонів людей. Це на 83 мільйони більше, ніж роком раніше. Особливо приріст помітний у Африці. (10.07.2018)

В Офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини обговорили обсяг даних, які збиратимуть під час пробного перепису населення, та дотримання балансу між правом людини на приватність і втручанням держави у її життя. (05.11.2019)

Доповідь генсека ООН свідчить - РФ свідомо змінює склад населення Криму, порушуючи таким чином четверту женевську конвенцію. З 2014 року на півострів переїхало не менше 140 тисяч росіян. (17.10.2019)

З 2018 по 2019 роки населення Сполучених Штатів збільшилося приблизно на половину відсотка, або близько 1,5 мільйона людей, до 328 мільйонів осіб. Це найнижчий за сторіччя показник річного приросту населення, повідомлило у вівторок, 31 грудня, Бюро перепису населення США .

Серед причин - зменшення темпів народжуваності, збільшення рівня смертності та уповільнення темпів міграції до країни.

До цього найнижчий показник приросту населення спостерігався у 1917-1918 роках. Тоді США брали участь у Першій світовій війні, розповів старший співробітник Інституту Брукінгса Вільям Фрей, цитує інформагенція АР. 

Зазначається, що вперше за десятки років різниця між рівнем природного приросту населення і смертності склала менше мільйона осіб. Причиною цього стало старіння покоління так званих бебі-бумерів - людей, для яких характерно було мати по кілька дітей. Тож відповідна тенденція буде продовжуватися і надалі, зазначив Фрей.

Крім того, впала кількість мігрантів, які прибули до США з інших країн. Згідно з офіційними даними, до країни з 2018 по 2019 роки прибули 595 тисяч людей. Натомість у 2016 році кількість іммігрантів становила майже мільйон осіб.

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