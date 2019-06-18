Приріст населення у США в 2019-му став найнижчим за 100 років

З 2018 по 2019 роки населення Сполучених Штатів збільшилося приблизно на половину відсотка, або близько 1,5 мільйона людей, до 328 мільйонів осіб. Це найнижчий за сторіччя показник річного приросту населення, повідомлило у вівторок, 31 грудня, Бюро перепису населення США .

Серед причин - зменшення темпів народжуваності, збільшення рівня смертності та уповільнення темпів міграції до країни.

До цього найнижчий показник приросту населення спостерігався у 1917-1918 роках. Тоді США брали участь у Першій світовій війні, розповів старший співробітник Інституту Брукінгса Вільям Фрей, цитує інформагенція АР.

Зазначається, що вперше за десятки років різниця між рівнем природного приросту населення і смертності склала менше мільйона осіб. Причиною цього стало старіння покоління так званих бебі-бумерів - людей, для яких характерно було мати по кілька дітей. Тож відповідна тенденція буде продовжуватися і надалі, зазначив Фрей.

Крім того, впала кількість мігрантів, які прибули до США з інших країн. Згідно з офіційними даними, до країни з 2018 по 2019 роки прибули 595 тисяч людей. Натомість у 2016 році кількість іммігрантів становила майже мільйон осіб.