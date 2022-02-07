Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "природа".
Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Далекі перельоти, дорогі авто, м'ясні делікатеси і споживацтво - заможні люди здебільшого завдають неабияку шкоду довкіллю. Один німецький бізнесмен вирішив цілковито змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу. Дивіться, як це йому вдається!