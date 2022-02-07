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Природа

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "природа".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як у Норвегії лід збирають на продаж (07.02.2022) 07.02.2022

Збирання льоду - давня традиція у Норвегії. Найскладніше - залишитися на льоду, а не потрапити під нього... Це справді вражає.

Дивовижний світ очей: що і як бачать тварини (фотогалерея)

Дивовижний світ очей: що і як бачать тварини (фотогалерея) 14.01.2022

Очі тварин цілковито пристосовані до їхніх потреб: одні здатні бачити на багато кілометрів вдалину, інші мають чудовий панорамний огляд, а хтось проводить усе життя в темряві й зір відіграє лише другорядну роль.
Дивовижний світ очей: як і що бачать тварини

Дивовижний світ очей: як і що бачать тварини 08.01.2022

Очі тварин цілковито пристосовані до їхніх потреб: одні здатні бачити на багато кілометрів вдалину, інші мають чудовий панорамний огляд, а хтось проводить усе життя в темряві й зір відіграє лише другорядну роль.

Монети за сміття - новий тренд в Ізраїлі (20.12.2021) 20.12.2021

Як перетворювати сміття на віртуальні гроші, а потім купувати реальні товари? В Ізраїлі вже розробили спеціальний додаток. Ось як він працює.

Захист клімату як право людини: історичне судове рішення у Німеччині (29.11.2021) 29.11.2021

Юнак подав до суду на уряд Німеччини через захист клімату. І виграв процес! Суд у Німеччині вперше визнав захист клімату одним із основних прав людини.

Цигаркові недопалки переробляють... грибами (25.11.2021)

Цигаркові недопалки переробляють... грибами (25.11.2021) 25.11.2021

Цигаркові недопалки розпадаються 15 років, але цей процес можна скоротити до кількох тижнів. Таємниця нової техніки - у використанні грибів.

Мости для... крабів у Австралії (22.11.2021) 22.11.2021

Мільйони крабів на австралійському острові Різдва рушили з лісу до океану на нерест. Місцеві звели для них спеціальні мости й навіть перекрили дороги.
Зміни клімату в 11 графіках

Зміни клімату в 11 графіках 03.11.2021

Про кліматичні зміни зараз говорять усі - у тому числі через саміт COP26 у Глазго. У графіках DW - важливі факти про те, як вже змінилася наша планета.

Життя без шкідливого впливу на довкілля: німецький бізнесмен як взірець? (06.10.2021) 06.10.2021

Далекі перельоти, дорогі авто, м'ясні делікатеси і споживацтво - заможні люди здебільшого завдають неабияку шкоду довкіллю. Один німецький бізнесмен вирішив цілковито змінити свій стиль життя, аби скоротити свій негативний вплив на природу. Дивіться, як це йому вдається!

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея)

Рай на пороховій діжці, або Виверження вулкана на Ла-Пальма (фотогалерея) 21.09.2021

Уперше за останні півстоліття на улюбленому серед туристів острові Ла-Пальма сталося виверження вулкана. Відпускників та місцевих жителів довелося евакуйовувати.
Найсмішніші фото тварин 2021 року

Найсмішніші фото тварин 2021 року 15.10.2021

Премію Comedy Wildlife Photography Awards присуджують за найкумедніші фотографії тварин. Переможця буде визначено 21 жовтня. Знімки фіналістів - у фотогалереї DW.

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - Європа у фокусі (16.08.2021)

Чому палає Греція і як запобігти лісовим пожежам? - "Європа у фокусі" (16.08.2021) 16.08.2021

Греція: як запобігти масштабним лісовим пожежам. Ісландія: журналісти під прицілом через викриття корупції. Німеччина: втеча з НДР до ФРН через тунелі. Боснія і Герцеговина: чому дикі коні стали проблемою.
Коментар: Негода у ФРН - шукати крайніх після такої катастрофи толку мало

Коментар: Негода у ФРН - шукати крайніх після такої катастрофи толку мало 19.07.2021

Усі полюбляють бути мудрими "заднім числом". Однак звинувачувати через повінь німецьку владу та служби цивільного захисту у системному провалі - означає недооцінювати сили самої природи, вважає Фабіан Шмідт.
Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео)

Чи вирішать хробаки проблему пластикового сміття? (відео) 19.07.2021

Пластику потрібно сотні років, аби розкластися. Але на допомогу може прийти сама природа. Зокрема… хробаки! Дивіться, що з'ясували журналісти DW.
Ніби після війни: як в німецьких містах пережили повінь століття

"Ніби після війни": як в німецьких містах пережили повінь століття 19.07.2021

Повінь в Німеччині: як жителі трьох міст, де немає зв'язку і електрики, дають собі раду з "національною катастрофою століття" - в репортажі журналістів DW.
Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель

Слідами катастрофи у Німеччині: що варто знати про регіон Айфель 18.07.2021

Велика частина мальовничого регіону Айфель на заході Німеччини зазнала масштабних руйнувань внаслідок катастрофічних повеней. Це місце завжди приваблювало багатьох туристів - і недарма, адже воно багато в чому особливе.
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