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Принц Філіп – чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "принц Філіп". Принц Філіп, герцог Единбурзький є чоловіком королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.