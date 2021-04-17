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Принц Філіп

Принц Філіп – чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "принц Філіп". Принц Філіп, герцог Единбурзький є чоловіком королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа

У Великобританії з військовими почестями поховали принца Філіпа 17.04.2021

Церемонія прощання з чоловіком королеви Єлизавети II принцом Філіпом відбулася у Віндзорському замку. Після відспівування в каплиці Святого Георгія труну з тілом принца помістили в королівську усипальницю.
У тіні королеви: життя принца Філіпа у фотографіях

У тіні королеви: життя принца Філіпа у фотографіях 10.04.2021

У Віндзорському замку 9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Герцог Единбурзький не дожив два місяці до свого 100-річчя.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея) 09.04.2021

У Віндзорському замку 9 квітня помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II. Герцог Единбурзький не дожив два місяці до свого 100-річчя.
Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп

Помер чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп 09.04.2021

Незадовго до смерті принц Філіп кілька тижнів провів у лікарні. Чоловік Єлизавети ІІ помер у віці 99 років. Він був найдовше принцом-консортом в історії Сполученого Королівства.
Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП

Чоловік королеви Єлизавети Філіп потрапив в ДТП 17.01.2019

Автомобіль, яким керував герцог Единбурзький, зіткнувся з іншим авто. Чоловік королеви не ушкодився, але двоє інших людей були легко травмовані.
Фотогалерея: Єлизавета II і принц Філіп - 70 років разом

Фотогалерея: Єлизавета II і принц Філіп - 70 років разом 20.11.2017

70 років у шлюбі? Таке можливо! Спочатку британці були не в захваті від рішення принцеси вийти заміж за нареченого із німецьким корінням.
Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля

Єлизавета II і принц Філіп відзначили платинове весілля 20.11.2017

70 років у шлюбі? Таке можливо! Спочатку британці були не в захваті від рішення принцеси вийти заміж за нареченого із німецьким корінням.
Фотогарелея: Королівське життя принца Філіпа

Фотогарелея: Королівське життя принца Філіпа 02.08.2017

Принц Філіп - чи герцог Единбурзький, як його звати офіційно - припиняє виконувати монарші обов'язки та відходить від публічного життя. У фотодобірці DW - життя принца та майже 70 років подружнього життя з королевою.
Життя принца Філіпа

Життя принца Філіпа 02.08.2017

Принц Філіп - чи герцог Единбурзький, як його звати офіційно - припиняє виконувати монарші обов'язки та відходить від публічного життя. У фотодобірці DW - життя принца та майже 70 років подружнього життя з королевою.
Британський принц Філіп відійде від публічного життя

Британський принц Філіп відійде від публічного життя 02.08.2017

Чоловік королеви Єлизавети - принц Філіп - відходить від активного публічного життя. За останні 65 років він узяв участь у понад 22 тисячах публічних заходів.
Принц Філіп припинить виконувати монарші обов'язки з осені

Принц Філіп припинить виконувати монарші обов'язки з осені 04.05.2017

Принц Філіп, герцог Единбурзький, припинить приймати запрошення та брати участь у публічних заходах, починаючи з вересня. Королева Єлизавета ІІ продовжить виконувати монарші обов'язки.

DW Новини за 100 секунд (18.04.2016) 18.04.2016

Бразильські парламентарі проголосували за відставку Руссефф. Ціни на нафту обвалились після невдалих переговорів у Досі. Кількість загиблих через землетрус в Еквадорі зросла до майже 300 осіб.