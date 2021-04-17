Фотогарелея: Королівське життя принца Філіпа

Принц Філіп - чи герцог Единбурзький, як його звати офіційно - припиняє виконувати монарші обов'язки та відходить від публічного життя. У фотодобірці DW - життя принца та майже 70 років подружнього життя з королевою.