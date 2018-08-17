 Призов у армію: чому Швеція відновила військовий обов′язок (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.08.2018

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Європа

Призов у армію: чому Швеція відновила військовий обов'язок (відео)

Через конфлікт на Сході України та анексію Криму деякі європейські країни повертаються до обов'язкової військової служби.

У Швеції знову запровадили військову повинність

У Швеції знову запровадили військову повинність

За останні 15 років більшість європейських країн зробили свої армії професійними. Лише у десяти європейських країнах все ще є військова повинність. Після анексії Криму та війни в Україні в Європі спалахнула дискусія про повернення до обов'язкової військової служби. Литва та Швеція вже це зробили. Дивіться, як сталяться до цього молоді шведи:


 

 

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Юрій Андрухович: Країна призовного віку

"Періодичні облави військкоматів на юнаків призовного віку по нічних клубах і дискотеках навряд чи переконають НАТО у стрімкому наближенні України до спільних цінностей демократії", - Юрій Андрухович, спеціально для DW. (03.05.2018)  

У Латвії розпочалися найбільші військові навчання за роки незалежності

У військових навчаннях візьмуть участь понад 10 тисяч осіб. Серед іншого відпрацьовуватимуть протидію озброєним людям без розпізнавальних знаків. (20.08.2018)  

США збільшать контингент у Норвегії і розмістять його ближче до кордону з РФ

Кількість морських піхотинців США, дислокованих у Норвегії, зросте більш ніж удвічі, повідомили в Осло. Американців планують також перемістити ближче до кордону з Росією. (15.08.2018)  

Міністр оборони Швеції звинуватив Сергія Шойгу у брехні

За словами глави шведського оборонного відомства, твердження про те, що НАТО має безперешкодний доступ до повітряного простору і територіальних вод Швеції, є хибним. (03.08.2018)  

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Після анексії Криму та війни в Україні в Європі спалахнула дискусія про повернення до обов'язкової військової служби. Швеція вже це зробила. Дивіться, що думають про це молоді європейці.

Докладно

У Швеції знову запровадили військову повинність

Чому Швеція відновила військовий обов'язок (відео)

Через конфлікт на Донбасі та анексію Криму деякі європейські країни повертаються до обов'язкової військової служби.  

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