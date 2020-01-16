 Призов до армії до 20 років буде добровільним - Загороднюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Новини

Призов до армії до 20 років буде добровільним - Загороднюк

У 2020 році призов юнаків з 20 років на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 та 19 років - добровільним, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк

Цього року призов на строкову службу в українську армію молодих людей віком з 18 та 19 років здійснюватиметься на добровільній основі. Про це у неділю, 9 лютого, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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"Цього року юнаків 18 і 19 років будемо призивати на добровільній основі. Ми вже розіслали відповідні роз'яснення обласним державним адміністраціям і зараз готуємо низку змін, зокрема до урядової постанови та правової бази оборонного відомства, щоб врегулювати це питання", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24". Водночас він наголосив, що призов з 20 років на строкову службу буде обов'язковим.

Загороднюк також нагадав, що військовослужбовців строкової служби не залучали і не залучатимуть до проведення операції Об'єднаних сил. При цьому він нагадав, що громадяни України можуть підписати контракт на проходження служби в лавах Збройних сил України вже з 18 років.

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