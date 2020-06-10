Приватизація, газ і реформи: на що пішла Україна заради кредиту МВФ

Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) не знижувати пенсійний вік. Про це йдеться у проєкті меморандуму, спрямованого Києвом на розгляд раді директорів МВФ, повідомляє у середу, 10 червня, агентство "Українські новини".

У проєкті меморандуму наголошується, що Україна продовжить реалізацію заходів пенсійної реформи, розпочатої в 2017 році, спрямованої на підвищення пенсій і стійкість пенсійної системи. Крім того, в документі наголошується, що в період дії нової програми співпраці не будуть вводитися нові спецпенсії або пільги, не буде знижуватися пенсійний вік. Крім того, будуть докладатися зусилля, щоб зблизити фактичні показники пенсії та прожиткового мінімуму.

Реформа системи охорони здоров'я і освіти

Також Україна зобов'язалася перед МВФ продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я та розширити новий механізм фінансування медичної допомоги. Згідно з проєктом меморандуму, Міністерство охорони здоров'я продовжить закупівлю ліків через міжнародні організації та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

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Крім того, буде продовжена оптимізацію шкіл після закінчення кризи. "Одразу після того, як криза ослабне, ми інтенсифікуємо реформу освіти. Ми продовжимо оптимізацію шкільної мережі початкової та середньої освіти, підвищимо капітальні витрати на реновацію будівель і забезпечимо школи необхідною інфраструктурою", - йдеться в документі.

Також Україна зобов'язалася почати реформу шкільних програм, поліпшити стимулювання вчителів, включаючи законодавчі зміни про реструктуризацію їхньої зарплати. Також дана обіцянка трансформувати систему фінансування вузів і прив'язати зарплату там до ефективності роботи.

Приватизація

Україна взяла на себе зобов'язання виставити на приватизацію великого виробника аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область), державне енергогенеруюче підприємство "Центренерго", приватне акціонерне товариство "Президент-Готель" (Київ) і ще три державні компанії до липня 2021 року.

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"ФДМУ буде ініціювати тендери на продаж як мінімум двох великих держпідприємств до кінця грудня 2020 року, якщо дадуть ринкові умови, і як мінімум ще трьох - до кінця червня 2021 року", - йдеться в проєкті меморандуму. Зазначається, що в перелік підприємств, які буде виставлено на продаж, увійшли ОПЗ, "Центренерго", "Президент-Готель", державне підприємство "Електроважмаш" (Харків), Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" і державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська" (Родинське, Донецька область).

Газ для населення

В рамках проєкту меморандуму передбачається відсутність продовження спеціальних зобов'язань із продажу газу в тому числі і населенню. "Постанову про спецзобов'язання буде припинено 1 липня 2020 року, після чого ціни будуть як і раніше повністю визначатися ринком", - йдеться в документі.

Також починаючи з опалювального сезону 2020/2021 тарифи на опалення будуть переглядатися не рідше одного разу на рік, щоб відобразити зміни у витратах на газ і інші витрати.

Податкова реформа

Також Україна взяла на себе зобов'язання не розширювати спрощену систему оподаткування. У 2020 році Україна проведе роботу з представниками МВФ щодо розробки пропозицій щодо податкової реформи, яка буде включати усунення податкових дисбалансів, розширення податкової бази, скорочення можливостей щодо ухилення від податків. Закріплено, що протягом дії програми не будуть запроваджуватися нові податкові пільги і привілеї.

Новий кредит МВФ

Рада директорів МВФ затвердила в ніч на середу, 10 червня, нову 18-місячну програму stand by для України, за якою Україна отримає близько 5 мільярдів доларів. Затвердження нової програми дозволяє Фонду негайно виділити Україні приблизно 2,1 мільярда доларів. Решту суми будуть виділяти поетапно чотирма траншами.

У Фонді уточнили, що ця нова програма замінює 14-місячну програму stand by на 3,9 мільярда доларів, яку затвердили для України у 2018 році. Її метою була підтримка стабільності протягом року виборів в Україні. Затверджений текст меморандуму поки не оприлюднений.