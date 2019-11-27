"Приватбанк" позивається до ізраїльського банку та ексвласників

Український "Приватбанк" позивається до одного з найбільших банків в Ізраїлі "Дисконт" та своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на суму 2,1 мільярда шекелів (приблизно 542 мільйона євро), повідомляє ізраїльське видання Globes у четвер, 19 грудня.

Український банк стверджує, що співробітники "Дисконту" допомагали "жителям Ізраїлю Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову вчинити шахрайство та розтрату". У позовній заяві стверджується, що Коломойський та Боголюбов "перерахували виручку від величезного розкрадання на рахунок у банку "Дисконт".

Згідно з позовною заявою, поданою до районного суду Тель-Авіва, Коломойський та Боголюбов проводили "глобальні транскордонні трансакції, які планувались та виконувались протягом багатьох років, вчинивши при цьому низку цивільних правопорушень та серйозних злочинів безпрецедентного масштабу, включно з шахрайством, крадіжкою та порушенням законів проти відмивання грошей". У "Приваті" стверджують, що Коломойський і Боголюбов протягом років переправляли в Ізраїль значні кошти та сховали їх у банку "Дисконт" на рахунку підставної компанії St. John.

За даними "Приватбанку", під час керівництва фінустановою ексвласників український банк надав серію величезних позик фірмам, які насправді були компаніями-прокладками, якими насправді володіли Коломойський і Боголюбов. Гроші з цих позик осіли на рахунках цих фіктивних компаній у філіях "Приватбанку" в Україні або у його філії на Кіпрі. У позовній заяві зазначається, що ексвласники "негайно пересилали гроші з рахунку на рахунок, щоб відмити їх та приховати розкрадання через лабіринт банківських рахунків на ім'я інших компаній-прокладок, якими вони також володіли".

Як стверджують у "Приваті", деякі з цих позик були погашені для маскування розкрадання і шахрайства. Утім, вони були виплачені за рахунок нових позик від "Приватбанку".

Сторона позивача пов'язує ізраїльський банк із імовірним шахрайством тим, що "в рамках розкрадання в Ізраїль було незаконно переказано надзвичайно велику суму в 1,2 мільярда доларів. Гроші переправлялися в Ізраїль серією систематичних грошових переказів у 2007-2011 роках з банківського рахунку компанії St. John".

Нагадаємо, 19 грудня апеляційний суд відклав справу про націоналізацію "Приватбанку" до розгляду позову сім'ї Суркісів. Раніше вони домоглися в інших судах скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними із цим банком.

"Приватбанк" також продовжує готуватися до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму понад 3 мільярди доларів (зокрема відсотки) у Високому суді Англії та Уельсу.