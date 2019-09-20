 ″Приватбанку″ дозволили судитись з колишніми власниками у Лондоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

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Новини

"Приватбанку" дозволили судитись з колишніми власниками у Лондоні

Апеляційний суд Лондона підтвердив, що лондонський суд має юрисдикцію розглядати позов українского "Приватбанку" до Коломойського та Боголюбова. У справі йдеться про відшкодування трьох мільярдів доларів.

Приватбанк продовжує судитися зі своїми колишніми власниками

"Приватбанк" продовжує судитися зі своїми колишніми власниками

Апеляційний суд Лондона та Уельса у вівторок, 15 жовтня, постановив, що український державний "Приватбанк" може продовжити судитися у Високому суді Лондона щодо шахрайства проти своїх колишніх власників Ігора Коломойського та Геннадія Боголюбова. 

Таким чином суд скасував рішення суду першої інстанції. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, отриманий в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті, повідомили в "Приватбанку".

Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що "банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 мільярда доларів (включно з процентами  - три мільярди доларів), як заявлено у позовних вимогах".

Суд також відмовив у наданні відповідачам дозволу на оскарження рішення та зобов'язав їх подати заперечння до позову до кінця листопада. "Ми дуже задоволені рішенням Апеляційного суду та готові рухатися далі з позовом банку в Англії. Це є важливим кроком для досягнення справедливості для банку та народу України", - зазначив голова правління "Приватбанку" Петр Крумханзл. 

Позов націоналізованого "Приватбанку"

Найбільший в Україні "Приватбанк" у грудні 2017 року пред'явив позов у Високому суді Лондона до Ігора Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також низки британських компаній, які ймовірно, їм належать або перебувають під їхнім контролем. 4 грудня 2018 року Високий суд Лондона визнав, що цей позов не відповідає його юрисдикції. Суддя аргументував рішення тим, що банк не надав жодного прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній, і жоден із його аргументів не є переконливим.

DW.COM

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Колишній співвласник найбільшого в Україні банку Ігор Коломойський заявив, що не хоче повернути собі "Приватбанк" за будь-яку ціну, однак прагне отримати "сатисфакцію" за усі обвинувачення. (13.09.2019)

При цьому суддя погодився з наявністю у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його ексвласники вправі захищати свої інтереси у Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Нагадаємо, що уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанк". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною. 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". На думку суддів, процедура виведення "Приватбанку" з ринку у 2016 році порушувала норми чинного законодавства. Національний банк України подав апеляцію на це судове рішення.

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Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017)

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