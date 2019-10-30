Премію імені Сахарова за 2019 рік вручили уйгурському правозахиснику

У Європейському парламенті вручено премію імені Сахарова "За свободу думки" за 2019 рік, присуджену китайсько-уйгурському економісту і правозахиснику Ільхаму Тохти, котрий відбуває довічне ув'язнення в КНР. У середу, 18 грудня, нагороду від імені батька отримала його 25-річна донька Джухер Ільхам.

Отримуючи нагороду, донька уйгурського діяча наголосила, що цією почесною премією "вшановано не лише внесок" її батька. Вона переконана, що присудженням цієї нагороди Європарламент звернув увагу всього світу на поневіряння уйгурів, котрі зазнають переслідувань та утисків у Китаї, де вони є національної меншиною.

За словами Ільхам, вона не знає, де в даний час перебуває її батько, але вона твердо переконана, що він живий.

Прохання про допомогу

Донька уйгурського правозахисника звернулася до ЄС з проханням тиснути на Пекін через дискримінацію уйгурів. Уйгурський народ потребує допомоги ЄС, заявила вона. "Сьогодні для уйгурів у Китаї немає свободи. І ви це знаєте", - наголосила донька правозахисника. Мова не йде про боротьбу з Китаєм, а лише про захист прав людини, наголосила Джухер Ільхам.

За словами доньки правозахисника, китайська влада змушує уйгурів, котрі в своїй більшості сповідують іслам, "відмовитися від своєї мови, своєї культури та своєї релігії", цитує агенція новин dpa. Вона також вказала, що китайська влада назвала її батька "сепаратистом", при цьому він прагнув до діалогу задля вирішення проблем уйгурської меншини.

За даними різних правозахисних організацій, на даний час понад мільйон представників народності уйгурів перебувають у спеціальних таборах для "перевиховання". Якщо раніше уряд у Пекіні категорично відмовлявся визнавати наявність таких таборів, то тепер китайські урядовці стверджують, що декого з уйгурів поміщують у спеціальні "центри професійної освіти", призначені для дерадикалізації, нагадує AFP.

19 грудня Європарламент планує ухвалити резолюцію про ситуацію з правами уйгурів в Китаї.

Тохти - лауреат Премії імені Сахарова за 2019 рік

Нагадаємо, наприкінці жовтня Європарламент присудив премію імені Сахарова 50-річному Ільхаму Тохти. Голова Європарламенту Давід Сассолі переконаний, що правозахисник і професор Пекінського університету зробив багато для взаєморозуміння між китайцями хань та представниками уйгурської меншини. Європарламент підтримує роботу Тохти і закликає до його негайного звільнення, а також наголошує, що влада КНР мусить поважати права меншин, зазначив Сассолі.

Тохти за його діяльність та активну громадську позицію неодноразово затримувала й допитувала китайська поліція. 2014 року після дводенного показового судового процесу його засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у сепаратизмі. "Коли мій батько вперше почав виступати за права уйгурів, він знав, що може потрапити за ґрати. Але він вирішив повести цю боротьбу і продовжувати її заради інших людей", - заявила в інтерв'ю DW дочка Ільхама Тохти, яка нині проживає в США.

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. Серед лауреатів цієї премії був і колишній президент ПАР Нельсон Мандела. 2018 року лауреатом премії став український кінорежисер Олег Сенцов, який на той час перебував у російській в'язниці.