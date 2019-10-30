 Премію імені Сахарова за 2019 рік вручили уйгурському правозахиснику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Премію імені Сахарова за 2019 рік вручили уйгурському правозахиснику

Від імені Ільхама Тохти, який відбуває в Китаї довічний термін ув'язнення, премію Європарламенту отримала його донька. Вона попрохала ЄС допомогти в боротьбі за права уйгурів.

Джухер Ільхам у Європарламенті

Джухер Ільхам у Європарламенті

У Європейському парламенті вручено премію імені Сахарова "За свободу думки" за 2019 рік, присуджену китайсько-уйгурському економісту і правозахиснику Ільхаму Тохти, котрий відбуває довічне ув'язнення в КНР. У середу, 18 грудня, нагороду від імені батька отримала його 25-річна донька Джухер Ільхам.

Отримуючи нагороду, донька уйгурського діяча наголосила, що цією почесною премією "вшановано не лише внесок" її батька. Вона переконана, що присудженням цієї нагороди Європарламент звернув увагу всього світу на поневіряння уйгурів, котрі зазнають переслідувань та утисків у Китаї, де вони є національної меншиною.

За словами Ільхам, вона не знає, де в даний час перебуває її батько, але вона твердо переконана, що він живий.

Прохання про допомогу

Донька уйгурського правозахисника звернулася до ЄС з проханням тиснути на Пекін через дискримінацію уйгурів. Уйгурський народ потребує допомоги ЄС, заявила вона. "Сьогодні для уйгурів у Китаї немає свободи. І ви це знаєте", - наголосила донька правозахисника. Мова не йде про боротьбу з Китаєм, а лише про захист прав людини, наголосила Джухер Ільхам.

DW.COM

Присудивши премію імені Сахарова Олегу Сенцову, Європейський парламент відзначив мужність українця у російській в'язниці. Але премія свідчить, що йдеться не лише про цю одну долю, вважає Бернд Йоганн. (25.10.2018)

У Страсбурзі відбулася церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку цього року присудили ув'язненому в РФ режисеру Олегу Сенцову. Нагороду отримала сестра українського політв'язня. (12.12.2018)

Цьогорічну премію імені Сахарова отримує уйгурський економіст Ільхам Тохті. Він відстоює права уйгурської меншини в Китаї. У 2014 році його засудили до пожиттєвого ув'язнення. (24.10.2019)

За словами доньки правозахисника, китайська влада змушує уйгурів, котрі в своїй більшості сповідують іслам, "відмовитися від своєї мови, своєї культури та своєї релігії", цитує агенція новин dpa. Вона також вказала, що китайська влада назвала її батька "сепаратистом", при цьому він прагнув до діалогу задля вирішення проблем уйгурської меншини.

За даними різних правозахисних організацій, на даний час понад мільйон представників народності уйгурів перебувають у спеціальних таборах для "перевиховання". Якщо раніше уряд у Пекіні категорично відмовлявся визнавати наявність таких таборів, то тепер китайські урядовці стверджують, що декого з уйгурів поміщують у спеціальні "центри професійної освіти", призначені для дерадикалізації, нагадує AFP.

19 грудня Європарламент планує ухвалити резолюцію про ситуацію з правами уйгурів в Китаї.

Тохти - лауреат Премії імені Сахарова за 2019 рік

Нагадаємо, наприкінці жовтня Європарламент присудив премію імені Сахарова 50-річному Ільхаму Тохти. Голова Європарламенту Давід Сассолі переконаний, що правозахисник і професор Пекінського університету зробив багато для взаєморозуміння між китайцями хань та представниками уйгурської меншини. Європарламент підтримує роботу Тохти і закликає до його негайного звільнення, а також наголошує, що влада КНР мусить поважати права меншин, зазначив Сассолі.

Тохти за його діяльність та активну громадську позицію неодноразово затримувала й допитувала китайська поліція. 2014 року після дводенного показового судового процесу його засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у сепаратизмі. "Коли мій батько вперше почав виступати за права уйгурів, він знав, що може потрапити за ґрати. Але він вирішив повести цю боротьбу і продовжувати її заради інших людей", - заявила в інтерв'ю DW дочка Ільхама Тохти, яка нині проживає в США.

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова, заснована Європейським парламентом у 1988 році. Її присуджують людям чи громадським організаціям, які відзначилися в справі захисту прав людини і основоположних свобод. Розмір премії становить 50 тисяч євро. Серед лауреатів цієї премії був і колишній президент ПАР Нельсон Мандела. 2018 року лауреатом премії став український кінорежисер Олег Сенцов, який на той час перебував у російській в'язниці.

Дивитись відео 00:49

Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)  

Також за темою

China und die Uiguren

Німеччина та ще 22 країни критикують КНР за тиск на уйгурів 30.10.2019

Німеччина та ще 22 країни закликали уряд КНР утриматися від "свавільного ув'язнення уйгурів".

Honkong nach Ausschreitungen

Китай обурений "нахабним втручанням" Заходу у ситуацію в Гонконзі 02.07.2019

Заяви з боку США, Великобританії та ЄС щодо ситуації в Гонконзі викликали "велике невдоволення та рішучий спротив" в Пекіні. Китай закидає іншим країнам "нахабне втручання" в ситуацію в Гонконзі.

Rentner in Donezk erwarten ihre Rente

Звіт HRW: Києву закидають дискримінацію пенсіонерів Донбасу 17.01.2019

У щорічному звіті правозахисна організація Human Rights Watch називає дискримінаційними правила виплати пенсій жителям окупованого Донбасу. Основну увагу HRW звертає на погіршення ситуації з правами людини в Китаї.

Реклама

Докладно

Верховна Рада України

"Контрольована недоторканність"

Нові поправки лише "цементують" депутатську недоторканність, кажуть оглядачі.  

Авто і смартфон (picture-alliance/dpa Themendienst/C. Klose)

Українські водії тестують електронні права (відео)

Які перші враження від електронних прав, як вони виглядають та хто не зможе скористатися ними?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  