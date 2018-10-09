Прем'єр Італії не бачить підстав переглядати бюджет попри жорстку критику ЄС

Глава уряду Італії Джузеппе Конте не бачить причин для зміни свого державного бюджету на 2019 рік, який не задовольняє Європейську Комісію. Про це він зявив у п'ятницю, 19 жовтня, в Брюсселі. Конте зазначив, що лист із критикою бюджетних планів Рима, отриманий від Єврокомісії, є "початком дискусії" з цього приводу. Остаточну відповідь Брюсселю Рим має дати 22 жовтня.

Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі, який напередодні розкритикував італійський бюджет, зазначив, що він хотів би зменшити напруженість у дискусії щодо бюджету Італії та прагне, попри розбіжності, конструктивного діалогу з країною.

Дефіцит бюджету Італії-2019 закладений на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як попередній уряд обіцяв дефіцит на рівні лише 0,8 відсотка. Окрім того, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей, застерігає Єврокомісія.

За словами П'єра Московісі, нинішні показники бюджету Італії є "особливо тяжким порушенням". У Брюсселі заявили, що проект бюджету Італії не відповідає правилам Європейського Союзу, а плани країни щодо нових боргів є "безпрецедентним відхиленням від критеріїв" ЄС.