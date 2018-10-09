 Прем′єр Італії не бачить підстав переглядати бюджет попри жорстку критику ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

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Новини

Прем'єр Італії не бачить підстав переглядати бюджет попри жорстку критику ЄС

Італійський прем'єр Джузеппе Конте не бачить причин для перегляду бюджету країни на наступний рік, хоча Єврокрмісія має до нього чимало претензій. Остаточну відповідь країна надать на наступному тижні.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не хоче переглядати бюджет країни

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не хоче переглядати бюджет країни

Глава уряду Італії Джузеппе Конте не бачить причин для зміни свого державного бюджету на 2019 рік, який не задовольняє Європейську Комісію. Про це він зявив у п'ятницю, 19 жовтня, в Брюсселі. Конте зазначив, що лист із критикою бюджетних планів Рима, отриманий від Єврокомісії, є "початком дискусії" з цього приводу. Остаточну відповідь Брюсселю Рим має дати 22 жовтня.

Єврокомісар з питань фінансів П'єр Московісі, який напередодні розкритикував італійський бюджет, зазначив, що він хотів би зменшити напруженість у дискусії щодо бюджету Італії та прагне, попри розбіжності, конструктивного діалогу з країною.   

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Український парламент проголосував за прийняття в першому читанні державного бюджету на 2019 рік. Він побудований на прогнозі зростання ВВП на три відсотки і інфляції на рівні 7,4 відсотка. (18.10.2018)

Дефіцит італійського бюджету значно вищий, ніж планувалось раніше, та "безпрецедентно" порушує критерії Євросоюзу, заявили в Єврокомісії. Італійський прем'єр демонструє непохитну реакцію на критику з Брюсселя. (18.10.2018)

Дефіцит бюджету Італії-2019 закладений на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП), тоді як попередній уряд обіцяв дефіцит на рівні лише 0,8 відсотка. Окрім того, планується, що нові борги Італії не перевищать трьох відсотків ВВП. Але вже існуючі заборгованості складають 130 відсотків замість закріплених в правилах ЄС 60 відсотків від ВВП. Саме тому Італія має дотримуватися значно нижчих показників дефіциту бюджету та нових заборгованостей, застерігає Єврокомісія. 

За словами П'єра Московісі, нинішні показники бюджету Італії є "особливо тяжким порушенням". У Брюсселі заявили, що проект бюджету Італії  не відповідає правилам Європейського Союзу, а плани країни щодо нових боргів є "безпрецедентним відхиленням від критеріїв" ЄС.

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