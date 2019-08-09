Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у вівторок, 20 серпня, заявив, що іде у відставку. "Я закінчую цей експеримент уряду (...) Я піду до президента республіки, щоб повідомити йому про свою відставку", - заявив він під час дебатів у сенаті, передає агенція AFP.

Конте розкритикував міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні за переслідування власних інтересів та звинуватив його у намірі спровокувати дострокові вибори. "Безвідповідально ініціювати урядову кризу (…) Змусити громадян голосувати - це суть демократії, змушувати їх голосувати щороку - безвідповідально", - додав Конте. Заява лідера правопопулістської "Ліги Півночі" Сальвіні про вихід з правлячої коаліції означає переслідування винятково "особистих інтересів та інтересів своєї партії", заявив Конте.

"Дякую, нарешті. Я б все це зробив знову", - сказав Сальвіні після того, як Конте оголосив про свою відставку. Рішення про відставку прем'єра має прийняти президент Італії Серджо Матарелла.

Нагадаємо, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції та потребу в нових виборах у країні. Наступного дня "Ліга Півночі" висунула вотум недовіри уряду Джузеппе Конте.

Як відомо, до правлячої коаліції входять "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок". Між партнерами нещодавно загострилися протиріччя, зокрема через проєкт швидкісної залізничної гілки між Туріном і французьким містом Ліон.