 Прем′єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку

Глава італійського уряду Джузеппе Конте звинуватив очільника МВС Маттео Сальвіні, який вимагав провести нові вибори у країні, у переслідуванні своїх особистих інтересів.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у вівторок, 20 серпня, заявив, що іде у відставку. "Я закінчую цей експеримент уряду (...) Я піду до президента республіки, щоб повідомити йому про свою відставку", - заявив він під час дебатів у сенаті, передає агенція AFP.

Конте розкритикував міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні за переслідування власних інтересів та звинуватив його у намірі спровокувати дострокові вибори. "Безвідповідально ініціювати урядову кризу (…) Змусити громадян голосувати - це суть демократії, змушувати їх голосувати щороку - безвідповідально", - додав Конте. Заява лідера правопопулістської "Ліги Півночі" Сальвіні про вихід з правлячої коаліції означає переслідування винятково "особистих інтересів та інтересів своєї партії", заявив Конте.

DW.COM

Правляча італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі" на чолі з Маттео Сальвіні має відшкодувати державі 49 мільйонів євро через корупційний скандал навколо колишнього очільника партії Умберто Боссі. (07.08.2019)

Італійські сенатори не захотіли цього тижня розглядати питання вотуму недовіри популістському уряду Джузеппе Конте. Натомість вони спершу заслухають прем'єра 20 серпня щодо урядової кризи. (14.08.2019)

"Дякую, нарешті. Я б все це зробив знову", - сказав Сальвіні після того, як Конте оголосив про свою відставку. Рішення про відставку прем'єра має прийняти президент Італії Серджо Матарелла.

Нагадаємо, 8 серпня віцепрем'єр Італії та лідер правої партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні заявив про відсутність парламентської більшості в урядовій коаліції та потребу в нових виборах у країні. Наступного дня "Ліга Півночі" висунула вотум недовіри уряду Джузеппе Конте.

Як відомо, до правлячої коаліції входять "Ліга Півночі" та "Рух п'яти зірок". Між партнерами нещодавно загострилися протиріччя, зокрема через проєкт швидкісної залізничної гілки між Туріном і французьким містом Ліон.

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