Прем'єр Угорщини Орбан назвав єдність Європи "незавершеною"

Єдність Європи ще не завершена, вважає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Про це він заявив у понеділок, 19 серпня, в місті Шопрон, на кордоні з Австрією, під час урочистих заходів з нагоди 30-річчя першої масової втечі громадян Німецької Демократичної Республіки (НДР) на Захід.

Європейська єдність має "відтворюватися" після кожного нового конфлікту, заявив Орбан, маючи на увазі суперечки про міграційну політику. Протягом вже декількох років офіційна Угорщина відмовляється від прийому біженців.

Своєю чергою, присутня на урочистостях канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вказала на необхідність країн-членів Євросоюзу досягати компромісних рішень. "Ми повинні постійно усвідомлювати, що національний добробут залежить також від загальноєвропейського добробуту", - наголосила вона.

Меркель також подякувала Угорщині за організацію "Європейського пікніка" в 1989 році, в рамках якого на кілька годин було відкрито кордон з Австрією, що дозволило понад 600 громадянам НДР виїхати на Захід. "З пікніка вийшла найбільша хвиля біженців з НДР з часів зведення муру у 1961 році. З пікніка вийшла подія світового рівня", - зауважила Меркель і додала, що події на австро-угорському кордоні стали передвісником падіння Берлінської стіни в листопаді 1989 року.

Після урочистого заходу на кордоні Меркель і Орбан відвідали богослужіння в євангелічній церкві Шопрона, а потім в місцевій ратуші провели короткі переговори під час обіду.