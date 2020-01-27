 Прем′єр Словенії Мар′ян Шарец подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2020

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Новини

Прем'єр Словенії Мар'ян Шарец подав у відставку

Словенський прем'єр Мар'ян Шарец пояснив свою відставку тим, що у нинішньому парламенті його уряд не може домогтися ухвалення необхідних законів.

Прем'єр Словенії Мар'ян Шарец вирішив скласти з себе повноваження

Прем'єр Словенії Мар'ян Шарец вирішив скласти з себе повноваження

Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец у понеділок, 27 січня, заявив про свою відставку та закликав провести в країні позачергові парламентські вибори. За його словами, заяву про відставку він надіслав до парламенту країни.

Своє рішення Шарец пояснив неможливістю ухвалювати у парламенті необхідні і важливі законодавчі акти. "З цією коаліцією, з цією ситуацією у парламенті я не можу втілювати у життя очікування людей. Я міг би бути у змозі виконувати їх після виборів", - заявив словенський прем'єр, слова якого наводить агенція Reuters.

Уряд меншості Мар'яна Шареца був затверджений у вересні 2018 року. Шарец обіцяв, зокрема, покращити систему охорони здоров'я та зберігати сприятливі умови для ведення бізнесу в країні.

На парламентських виборах у Словенії, що відбулися у червні 2018 року, партія колишнього гумориста Шареца LMS - "Список Мар'яна Шареца" - здобула друге місце із близько 12,7 відсотка голосів виборців. Він сформував уряд разом з представниками ще чотирьох лівоцентристських партій. Разом вони мають 43 мандати в 90-місному парламенті. Перше місце на виборах з результатом у 25 відсотків посіла опозиційна права Словенська демократична партія (SDS), яка під час передвиборчої кампанії відзначилася своєю антимігрантською риторикою.

Нагадаємо, що під час кризи біженців Словенія стала однією з країн, яка опинилася на так званому "балканського маршруту" потрапляння мігрантів у Європу.

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