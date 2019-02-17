 Прем′єр Польщі на тлі рішення Суду ЄС пообіцяв продовжити реформи юстиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2019

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Прем'єр Польщі на тлі рішення Суду ЄС пообіцяв продовжити реформи юстиції

Уряд Польщі не має намірів відмовлятися від реформ у сфері юстиції і проводитиме їх і надалі заради кращого функціонування держави, запевнив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (архівне фото)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про наміри уряду продовжувати розпочаті реформи сфери юстиції в Польщі. Про це Моравецький сказав у вівторок, 19 листопада, під час засідання уряду в Варшаві, коментуючи ухвалене раніше цього дня рішення Суду ЄС.

"Краща держава означає кращу систему юстиції. Ми продовжимо наші реформи в цій сфері", - сказав Моравецький, цитує інформагенція dpa. Керівник польського уряду наголосив, що незалежність суддів - це важливо, але вона не має породжувати брак відповідальності.

На критику з-за кордону процесу реформ у польській юстиції Моравецький відповів: "У кожній країні демократичний парламент впливає на те, кого призначають у суди: у США, Франції та Іспанії", - додав очільник польського уряду.

Раніше цього дня Суд ЄС вирішив делегувати Верховному суду Польщі повноваження самому вирішувати, чи є нещодавно створена при ньому Дисциплінарна палата незалежним органом. При цьому слід врахувати обставини, за якими призначаються судді до цієї палати, зазначалося в ухвалі Суду ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія розпочала провадження проти Польщі через порушення нею положень Договору ЄС через розпочату реформу в сфері юстиції. Реформа, на думку Брюсселя, порушує незалежність судової гілки влади.

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