Прем'єр Нідерландів пояснив, чому російських шпигунів не заарештували

Спецслужба Нідерландів не стала арештовувати чотирьох російських шпигунів , оскільки не йшлося про "кримінальне розслідування". Так обґрунтував дії співробітників спецслужби прем'єр-міністр країни Марк Рютте у п'ятницю, 5 жовтня, на прес-конференції в Гаазі. За його словами, чотирьох росіян, яких Нідерланди звинувачують у намірі здійснення кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), було негайно видворено з країни. Після затримання 13 квітня їх посадили на літак до Москви, конфіскувавши при цьому обладнання, необхідне для кібератаки.

"Пріоритет був не лише в тому, щоб зупинити цю операцію (…), але також у тому, щоб отримати якомога більше інформації щодо діяльності цих російських шпигунів", - зазначив Рютте, цитує агентство AFP. "Ми також змогли конфіскувати їхні речі, і їх було цікаво проаналізувати. Саме з цих причин директор (нідерландської спецслужби - Ред.) MIVD вирішив не арештовувати їх", - додав прем'єр-міністр Нідердандів.

Нагадаємо, напередодні Нідерланди заявили про те, що у квітні на їхній території було попереджено кібератаку на ОЗХЗ, яку нібито планували четверо росіян з дипломатичними паспортами. За кілька годин після цього повідомлення США заявили про обвинувачення щодо сімох росіян, підозрюваних у різноманітних кіберзлочинах, зокрема в кібератаках на сервери кількох міжнародних організацій, включно з ОЗХЗ, ФІФА, Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) та Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF). До числа обвинувачених в США належать і четверо росіян, висланих з Нідерландів.

За допомогою кібератак на WADA та IAAF, за даними американських слідчих, російські хакери прагнули відволікти увагу від закидів щодо контрольованої державою системи вживання допінгу в РФ.

5 жовтня представник німецького уряду також заявив, що за кібератаками на німецькі установи в останні роки вірогідно стоїть Росія.