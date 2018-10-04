 Прем′єр Нідерландів пояснив, чому російських шпигунів не заарештували | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Прем'єр Нідерландів пояснив, чому російських шпигунів не заарештували

Розслідування щодо чотирьох росіян стосувалося розвідувальної операції, а не кримінального провадження, зазначив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Спецслужба країни також заволоділа обладнанням росіян.

Росіяни, звинувачені у хакерській діяльності

Росіяни, звинувачені у хакерській діяльності

Спецслужба Нідерландів не стала арештовувати  чотирьох російських шпигунів , оскільки не йшлося про "кримінальне розслідування". Так обґрунтував дії співробітників спецслужби прем'єр-міністр країни Марк Рютте у п'ятницю, 5 жовтня, на прес-конференції в Гаазі. За його словами, чотирьох росіян, яких Нідерланди звинувачують у намірі здійснення кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), було негайно видворено з країни. Після затримання 13 квітня їх посадили на літак до Москви, конфіскувавши при цьому обладнання, необхідне для кібератаки.

DW.COM

З початку року в організації спостерігають "зростання кібердіяльності", заявили в ОЗХЗ на тлі звинувачень Нідерландами військової розвідки Росії в плануванні хакерських атак. (04.10.2018)

Затримана група осіб планувала великий напад із застосуванням вогнепальної зброї і вибухівки, заявили у поліції Нідерландів. Декотрі з цих людей намагалися раніше виїхати за кордон воювати на боці ІД. (27.09.2018)

"Пріоритет був не лише в тому, щоб зупинити цю операцію (…), але також у тому, щоб отримати якомога більше інформації щодо діяльності цих російських шпигунів", - зазначив Рютте, цитує агентство AFP. "Ми також змогли конфіскувати їхні речі, і їх було цікаво проаналізувати. Саме з цих причин директор (нідерландської спецслужби - Ред.) MIVD вирішив не арештовувати їх", - додав прем'єр-міністр Нідердандів.

Нагадаємо, напередодні Нідерланди заявили про те, що у квітні на їхній території було попереджено кібератаку на ОЗХЗ, яку нібито планували четверо росіян з дипломатичними паспортами. За кілька годин після цього повідомлення США заявили про обвинувачення щодо сімох росіян, підозрюваних у різноманітних кіберзлочинах, зокрема в кібератаках на сервери кількох міжнародних організацій, включно з ОЗХЗ, ФІФА, Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) та Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF). До числа обвинувачених в США належать і четверо росіян, висланих з Нідерландів.

За допомогою кібератак на WADA та IAAF, за даними американських слідчих, російські хакери прагнули відволікти увагу від закидів щодо контрольованої державою системи вживання допінгу в РФ.

5 жовтня представник німецького уряду також заявив, що за кібератаками на німецькі установи в останні роки вірогідно стоїть Росія. 

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Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

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