 Прем′єр-міністр Мальти Джозеф Мускат готовий піти у відставку - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат готовий піти у відставку - ЗМІ

На тлі політичної кризи, спричиненої вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що готовий скласти з себе повноваження, повідомляють місцеві ЗМІ.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат

Мальтійські ЗМІ повідомили про очікувану відставку прем'єр-міністра країни Джозефа Муската

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив про готовність скласти з себе повноваження глави уряду. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомили місцеві видання The Times of Malta та Malta Today, що посилаються на свої неназвані джерела.

За даними журналістів, такий крок Мускат розглядає як вихід із нинішньої кризової ситуації на Мальті, що склалася внаслідок розслідування вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.

Цьому рішенню передувало багатогодинне засідання уряду, скликане Мускатом для обговорення ситуації. Речник мальтійського прем'єра не підтвердив, але й не заперечив ці повідомлення двох мальтійських видань, зазначає агенція новин Reuters.

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За два роки після вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції уряд Мальти оголосив про початок незалежного розслідування. Його мета - з'ясувати, чи можна було запобігти вбивству. (21.09.2019)

Арештований на Мальті бізнесмен Йорген Фенек пропонував надати свідчення щодо ексурядовців з оточення чинного прем'єра. (29.11.2019)

Підозрюваний надав слідству важливу інформацію про загибель Дафни Каруани Галіції, заявили в поліції. Йому дали імунітет для перевірки цих свідчень, пояснив прем'єр Мальти. (26.11.2019)

Цей крок керівника офісу глави мальтійського уряду ЗМІ пов'язують з результатами розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції. (26.11.2019)

Крім того, Лейбористська партія, до якої належить Мускат, скасувала запланований на вечір 1 грудня захід, де прем'єр-міністр мав виступати з промовою.

На проведеному багатогодинному урядовому засіданні було ухвалено рішення не надавати імунітету підозрюваному в причетності до вбивства журналістки бізнесмену Йоргену Фенеку в обмін на свідчення. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.

Як повідомлялося, днями стало відомо про відставку глави адміністрації Джозефа Муската Кіта Шембрі. Сам Шембрі згадувався серед свідків у справі вбивства Дафни Каруани Галіції. Шенбрі, як і колишній міністр у справах туризму Конрад Міцці, підозрюється в отриманні грошей від затриманого бізнесмена Йоргена Фенека.

Нагадаємо, Дафна Каруана Галіція загинула восени 2017 року. За версією слідства, в орендованому нею автомобілі спрацював дистанційний вибуховий пристрій. Раніше репортерка скаржилася на погрози на її адресу. Незадовго до загибелі вона займалася розслідуванням щодо глави уряду країни і двох його найближчих помічників у зв'язку з підозрами в корупції. У липні 2018 року генеральна прокуратура Мальти заявила, що слідство не змогло довести корупційні зв'язки прем'єр-міністра.

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