Прем'єр-міністра Саксонії критикують за заклик зняти санкції з Москви

Німецькі політики критикують заклик прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (Michael Kretschmer) зняти санкції з Росії. "Росія є стратегічно важливим партнером, нам потрібно припинити санкції для кращих відносин", - написав саксонський прем'єр після зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі, який відбувся в п'ятницю, 7 червня. Кречмер також запросив російського президента до Саксонії, передає агенція dpa.

Саксонський прем'єр також додав, що санкції є "великою проблемою" для саксонської і східнонімецької економіки. На економічному форумі також були присутні міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) та голова земельного уряду Мекленбургу-Передньої Померанії Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig).

Німецькі політики розкритикували слова саксонського прем'єр-міністра. "Федеральний уряд повторно заявляє, що санкції повинні залишатися чинними до тих пір, поки зберігаються причини їх виникнення" - наголосив у суботу, 8 червня, Петер Альтмаєр.

Слова Кречмера шкодять інтересам зовнішньої політики ФРН, вважає голова Мюнхенської конференції Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger). "Пане прем'єр-міністре, чи є у вас радник із зовнішньої політики? Якщо так, негайно звільніть його", - написав він у Twitter.

Своєю чергою статс-секретар МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) наголосив, що окремих німецьких санкцій проти Росії нема, а є лише європейські. "Перш за все, треба покласти край анексії Криму та війні на Донбасі", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що під час форуму у Санкт-Петербурзі Німеччина та Росія вперше за багато років підписали спільний документ про посилення економічної співпраці. Він передбачає, зокрема, використання німецьких технологій для підвищення ефективності окремих галузей російської економіки, які потребують негайної модернізації.

Санкції щодо Росії через її агресію в Україні були запроваджені Євросоюзом у липні 2014 року терміном на один рік, у березні 2015 року їхнє можливе скасування прив'язали до виконання Москвою мінських угод до кінця 2015 року. Оскільки Росія не виконала усі свої зобов'язання, після цього ЄС неодноразово ухвалював рішення щодо продовження санкцій - щоразу на півроку.