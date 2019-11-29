 Прем′єр Мальти заявив, що в січні 2020 року піде у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2019

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Новини

Прем'єр Мальти заявив, що в січні 2020 року піде у відставку

На тлі спричиненої вбивством журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції політичної кризи прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що в січні наступного року складе свої повноваження.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат

Раніше про очікувану відставку Джозефа Муската повідомляли мальтійські ЗМІ

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат оголосив, що в січні 2020 року піде з посад глави уряду та лідера правлячої Лейбористської партії. Про це Мускат сказав у неділю, 1 грудня, виступаючи по державному телебаченню. Керівник мальтійського уряду зазначив, що прохатиме членів своєї Лейбористської партії розпочати процес обрання нового партійного лідера з 12 січня наступного року, передає агенція новин Reuters. Як тільки кандидатуру наступника затвердять, він складе повноваження, запевнив Мускат.

Раніше цього дня відбулося засідання за участі депутатів парламенту та міністрів від Лейбористської партії. Як повідомив один із його учасників агентству новин AFP, присутні на засіданні одностайно висловили підтримку Мускату та залишили за прем'єром право вирішувати щодо часу можливої відставки.

Раніше мальтійські ЗМІ повідомляли про готовність Муската подати у відставку через ситуацію, що склалася у зв'язку з розслідуванням вбивства журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції.

Масова акція протесту

Цього ж дня у столиці Мальти Валлетті відбулася багатотисячна акція протесту, учасники якої вимагали відставки Джозефа Муската. Мітингарі скандували "Вбивці!" та "Ідіть геть!", передає інформагенція dpa. Демонстранти звинувачують керівництво країни в корупції та приховуванні фактів щодо вбивства Дафри Каруани Галіції.

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У суді в столиці Мальти Валлетті бізнесмену Йоргену Фенеку висунули обвинувачення в причетності до вбивства журналістки Дафни Каруани Галіції, повідомляють мальтійські ЗМІ. Фенек відкидає висунуті обвинувачення. (30.11.2019)

Нагадаємо, напередодні в суді Валлетти бізнесмену Йоргену Фенеку висунули обвинувачення в причетності до вбивства Дафни Каруани Галіції. Фенек відкидає висунуті обвинувачення. Раніше на засіданні уряду Мальти було вирішено відмовити затриманому бізнесмену в наданні імунітету в обмін на важливі свідчення в справі про вбивство журналістки. Фенека затримали 20 листопада співробітники берегової охорони, котрі перехопили його яхту, на якій він намагався залишити Мальту.

Новий виток розслідування вбивства журналістки спричинив політичну кризу на Мальті. Днями стало відомо про відставку глави адміністрації прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската Кіта Шембрі. Сам Шембрі згадувався серед свідків у справі вбивства журналістки. Шенбрі, як і колишній міністр у справах туризму Конрад Міцці, підозрюється в отриманні грошей від Йоргена Фенека.

Раніше мальтійські ЗМІ повідомляли про готовність самого Муската подати у відставку через ситуацію, що склалася у зв'язку з розслідуванням.

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