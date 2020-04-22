Прем'єр Денис Шмигаль представив детальний план виходу з карантину

Кабінет Міністрів України затвердив план виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Про це у п'ятницю, 24 квітня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Згідно з опублікованим планом, перший етап виходу з карантину буде запроваджуватися, якщо співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюватиметься або щоденне відхилення утримуватиметься на рівні п'яти відсотків, передають "Українські новини".

У такому разі уряд відкриє парки і зони відпочинку, частину об'єктів індустрії краси, дозволить тренування командних видів спорту. Крім того, у такому разі буде дозволено оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, роботу кав'ярень на винос, роботу автомийок, веломагазинів, пунктів велопрокату, роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.

До другого етапу перейдуть, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня знижуватиметься. Тоді відкриють побутове обслуговування населення, відновлять заняття в школах для учнів випускних класів, дозволять працювати закладам громадського харчування на винос, відкриють кінотеатри під відкритим небом, спортзали, готелі, відновлять спортивні змагання, в яких зможуть брати участь не більше 50 осіб без глядачів.

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Для третього етапу кількість тих, хто видужав, протягом 10 днів поспіль має перевищувати удвічі кількість нововиявлених випадків захворювання. Тоді скасують обмеження зі спортивних і дитячих майданчиків, деяких освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможуть працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, хостели і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.

Щоб перейти до четвертого етапу, протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків щодня має бути менше, ніж п'ять на область. За такої умови повністю запрацюють громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, культурні та освітні установи, а також планова медична та стоматологічна допомога.

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Для запровадження п'ятого етапу допустимі тільки поодинокі випадки, пов'язані з імпортом захворювання. Тоді скасують всі запроваджені раніше обмеження, попередили в уряді.

Нагадаємо, обмежувальні заходи в Україні з метою протидії поширенню епідемії COVID-19 було запроваджено з 12 березня, а 22 квітня український уряд вирішив подовжити термін дії карантину до 11 травня.