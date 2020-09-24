 Прем′єр Баварії пропонує заборонити нові авто з ДВЗ з 2035 року: Як у Каліфорнії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Прем'єр Баварії пропонує заборонити нові авто з ДВЗ з 2035 року: Як у Каліфорнії

У питанні термінів заборони реєстрації нових авто з ДВЗ прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер запропонував орієнтуватися на приклад Каліфорнії.

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер (архівне фото)

Прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер (архівне фото)

Лідер партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), прем'єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зедер (Markus Söder) під час виступу в суботу, 26 вересня, на онлайн-з'їзді політичної сили заявив, що підтримує ідею заборону реєстрації нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) з 2035 року.  

"Я - дуже за те, щоб ми встановили кінцеву дату, починаючи з якої нові авто з ДВЗ більше не будуть реєструвати", - сказав Зедер у виступі, цитує агенція новин dpa.

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Говорячи про необхідність встановлення часових рамок, прем'єр-міністр Баварії зауважив, що він вважає хорошою дату, яку визначила влада Каліфорнії, - з 2035 року. Утім, на перехідний період Зедер вимагає збереження системи стимулів для купівлі споживачами більш сучасних автомобілів з ДВЗ. 

Слова Зедера на підтримку заборони нових автомобілів з ДВЗ стали досить несподіваними. ХСС, яка десятиліттями править у Баварії та є сестринською партією Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), часто відстоювала інтереси автомобільних концернів. На території федеральної землі працюють такі потужні автовиробники як BMW та Audi. Маркуса Зедера розглядають в якості одного з можливих кандидатів на посаду канцлера ФРН від блоку ХДС/ХСС на парламентських виборах наступного року. 

Як повідомлялося, влада штату Каліфорнія, який є провідним авторинком в США, вирішила заборонити з 2035 року продаж нових легкових і легких вантажних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Відповідний указ 23 вересня підписав губернатор штату, демократ Гевін Ньюсом.

 

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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов


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