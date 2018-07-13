 Президент Італії наполіг на прийомі врятованих біженців з корабля Diciotti | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Президент Італії наполіг на прийомі врятованих біженців з корабля Diciotti

Після телефоного дзвінка президента Італії прем'єр Конте розпорядився пустити мігрантів з корабля Diciotti на берег. Раніше покидати судно їм заборонив глава італійського МВС Сальвіні.

Судно Diciotti в сицилійському порту Трапані

Судно Diciotti в сицилійському порту Трапані

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте розпорядився випустити на берег врятованих у Середземному морі мігрантів, які перебували на судні берегової охорони Diciotti. Таке рішення він ухвалив пізно ввечері в четвер, 12 липня, після телефонної розмови з італійським президентом Серджіо Маттареллою, передає агенція Reuters.

Президент країни висловив занепокоєння через ситуацію з мігрантами на судні італійської берегової охорони. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, який раніше блокував допуск до портів судну італійської берегової охорони з 67 біженцями на борту, поставився до дій президента з "жалем і подивом".

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9 липня італійське судно Vos Thalassa підібрало мігрантів в Середземному морі. На сигнал лиха відреагувала також берегова охорона Лівії, проте деякі з врятованих агресивно виступили проти наміру передати їх лівійцям.

Після цього всіх біженців прийняв на борт корабель італійської берегової охорони Diciotti, який з дозволу міністра інфраструктури і транспорту Італії Даніло Тонінеллі прибув у сицилійський порт Трапані. Однак Сальвіні заявив, що ніхто не має права залишати судно до розслідування інциденту з поведінкою мігрантів.

Раніше Тонінеллі заявив, що влада Італії спрямує 12 суден та обладнання, щоб допомогти лівійській береговій охороні у боротьбі з нелегальною міграцією

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