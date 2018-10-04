 Президент Інтерполу, який ″зник″ у Китаї, подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Президент Інтерполу, який "зник" у Китаї, подав у відставку

Президент Інтерполу Мен Хунвей, якого в Китаї підозрюють у порушенні закону, подав у відставку. Новий президент організації буде призначений у листопаді.

Мен Хунвей

Мен Хунвей

В Інтерполі заявляють, що президент цієї міжнародної організації Мен Хунвей написав заяву про відставку із займаної посади. "Сьогодні, у неділю, 7 жовтня, генеральний секретаріат Інтерполу у французькому Ліоні отримав заяву про відставку від пана Мена Хунвея з посади президента Інтерполу, яка негайно набуває чинності", - йдеться у заяві міжнародної поліцейської організації, яка була поширена у неділю.

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Виконуючим обов'язки президента Інтерполу стане представник Південної Кореї Кім Йонг Ян, а новий президент організації буде призначений під час засідання Інтерполу, яке відбудеться 18-21 листопада у Дубаї.

Раніше у неділю в китайському антикорупційному відомстві заявили, що Мен Хунвей підозрюється у порушеннях закону. При цьому ані про місцеперебування, ані про конкретні підозри щодо Мена інформація відсутня. Він зник після того, як наприкінці вересня поїхав до Китаю.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.

Президент Інтерполу очолює виконавчий комітет організації та обирається терміном на чотири роки. Виконавчий комітет здійснює контроль над виконанням рішень генеральної асамблеї Інтерполу, яка є його вищим органом і яку очолює генеральний секретар. Найвищим керівником Інтерполу є генеральний секретар, цю посаду з 2014 року обіймає німець Юрґен Шток (Jürgen Stock).

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