Президент Індії призначив Нарендру Моді прем'єр-міністром

Президент Індії Рам Натх Ковінд в суботу, 25 травня, призначив Нарендру Моді прем'єр-міністром країни після того, як очолювана ним "Бхаратія Джаната парті" (Індійська народна партія) перемогла на парламентських виборах.

Президент також попросив Моді назвати імена майбутніх міністрів його уряду та призначити дату складання ним присяги на другий термін. За даними ЗМІ, Моді скоріше за все буде приведений до присяги 30 травня.

Після оголошення результатів голосування Моді заявив, що "ці вибори стали рухом соціальної єдності". "Загалом вибори розділяють, створюють дистанцію та роблять стіни. Але вибори у 2019 році спрацювали, щоб розбити стіни", - заявив він, передає агенція AP.

На виборах, що тривали в Індії з 11 квітня по 19 травня, "Бхаратія Джаната парті" отримала 303 місця у 545-місному парламенті. Це більше, ніж необхідно для того, щоб сформувати уряд країни. Головний конкурент Моді на виборах - Індійський національний конгрес на чолі з Рахулом Ганді - здобув лише 52 місця в парламенті, а "Всеіндійський трінамул конгрес" міністра штату Західна Бенгалія Мамати Банерджі - 22 місця. Нарендра Моді очолює індійський уряд з травня 2014 року.

Загалом понад 900 мільйонів індійців могли взяти участь у виборах нижньої палати парламенту, до якої балотувалися близько восьми тисяч кандидатів з 460 партій. Народна палата Індії налічує 545 депутатів, з яких двох призначає президент, а інших 543 обирають на п'ять років під час загального прямого голосування на основі мажоритарної системи.