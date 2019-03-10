 Президент Ізраїлю шокований рекомендацією не носити кіпу у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Президент Ізраїлю шокований рекомендацією не носити кіпу у ФРН

Слова уповноваженого уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна про небезпечність носіння кіпи у країні є "капітуляцією перед антисемітизмом", заявив президент Ізраїлю Реувен Рівлін.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін

Застереження євреям у Німеччині щодо небезпеки носіння кіпи є "капітуляцією перед антисемітизмом", заявив у неділю, 26 травня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін, передає агенція AFP. Так він відреагував на заяву уповноваженого уряду ФРН з питань боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна (Felix Klein), який раніше визнав небезпеку носіння кіпи у країні.

"Побоювання щодо безпеки німецьких євреїв - це капітуляція антисемітизму і допущення, що євреї знову не перебувають в безпеці на німецькій землі", - сказав Рівлін.

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Президент Ізраїлю додав, що зауваження Кляйна "глибоко шокували" його. "Ми ніколи не підкоримося, ніколи не опустимо наш погляд і ніколи не реагуватимемо на антисемітизм з пораженством - і очікуємо та вимагаємо, щоб наші союзники діяли так само", - сказав президент Ізраїлю. Він також відзначив відповідальність німецької влади за безпеку євреїв у країні. "Відповідальність за добробут, свободу і право сповідувати релігію кожного члена німецької єврейської громади несе на собі німецький уряд та його правоохоронні органи", - наголосив Рівлін.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, минулого року кількість злочинів на тлі антисемітизму зросла на 20 відсотків - до 1799. При цьому у дев'яти з 10 випадках в таких злочинах винні носії праворадикальної ідеології. За словами Кляйна, деякі злочині також скоюють мусульмани, які "дивляться арабські телеканали, де подається негативний образ Ізраїлю та євреїв".

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