Президент ФРН вперше відвідав церемонію до Дня перемир'я у Лондоні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) став першим німецьким лідером, котрий взяв участь у пам'ятних заходах Великобританії, присвячених річниці завершення Першої світової війни, інформує агенція dpa. Урочистості до сотої річниці Дня перемир'я відбулися у Лондоні, у неділю, 11 листопада.

Франк-Вальтер Штайнмаєр вшанував полеглих під час церемонії біля лондонського Кенотафа, пам'ятника загиблим під час Першої світової. На церемонії також були присутні члени королівської родини Великобританії, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, інші дипломати і політики.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр покладає вінок до Кенотафа в Лондоні

По всій Великобританії об 11 годині за місцевий часом відбулася урочиста хвилина мовчання у пам'ять про понад 18 мільйонів полеглих на полях Першої світової. У цей час у Лондоні також задзвонили дзвони "Біг-Бена". Хоч годинникова вежа Вестмінстерського палацу й перебуває на реконструкції з 2017 року, її дзвін все одно відзначає важливі національні події.

Президент ФРН Штайнмаєр покладав вінок до Кенотафа після принца Чарльза, котрий вшанував пам'ять загиблих від імені королеви Єлизавети вінком з червоних маків, традиційних для Британії квітів на спомин жертв війни. Присутність на урочисті церемонії у Лондоні лідера ФРН стала символічним знаком примирення між націями, що колись воювали між собою.

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