Президент Сербії заперечив плани обміну територіями з Косовом

Президент Сербії Александар Вучич заперечив наявність планів обміну територіями із Косовом. Про це він заявив у неділю, 9 вересня, під час візиту до районів у Косові, де проживає сербська меншина.

"Коли вони говорять, що я хочу змінити кордони, вони брешуть. Ми прагнемо зробити все можливе, аби зберегти все, що можемо, в Косові", - заявив він під час виступу перед кількома тисячами етнічних сербів у місті Мітровіца, цитує агенція dpa.

Водночас Вучич зазначив, що Сербія та Косово приречені на співіснування. "Ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, (косовські. - Ред.) албанці прагнуть безвізового режиму з ЄС, щоб отримати це, ми повинні жити разом, нам потрібно жити поряд одні з одними", - зазначив президент Сербії. Він закликав до компромісу. "Я прийшов сюди, щоб сказати вам, що в майбутньому нам доведеться досягти компромісу з албанцями ... Але нам доведеться багато чим жертвувати", - додав Вучич, цитує агентство Reuters.

Дорогу до села Баня було перекрито

Президент Сербії мав також відвідати село Баня. Але візит скасували через те, що ветерани війни на Балканах з числа косовських албанців заблокували шлях до села. Вони перекрили дорогу вантажівками, почали палити шини. Прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай повідомив, що він скасував дозвіл міністерства закордонних справ на візит Вучича через ймовірну небезпеку для громадян.

Раніше президент Косова Хашим Тачі пропонував провести корекцію кордону між Косовим та Сербією. Схожа ідея існує і серед сербських політиків. Пропонувалося приєднати населені сербами райони на півночі Косова до Сербії. Косово натомість мало б отримати населений переважно албанцями регіон Прешево на півдні Сербії.

З моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році країна була визнана 111-ма державами світу, включаючи США. Із 28 членів ЄС незалежність Косова визнали 23 країни. Сербія продовжує наполягати на своєму суверенітеті над територією Косова та блокує за допомогою Росії набуття країною членства в ООН. Україна також не визнала незалежності Косова.

На території Сербії проживають близько 55 тисяч етнічних албанців, а на території Косова - 100 тисяч сербів. Половина з них мешкають на півночі країни. Вони не визнають албанської влади і вважаючи себе громадянами Сербії.