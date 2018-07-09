Президент Румунії звільнив головну антикорупціонерку країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Ioahannis) відкликав з посади головну прокурорку Національного антикорупційного директорату (DNA) Лауру Кодруцу Ковеши. Про це в понеділок, 9 липня, повідомила прес-служба румунського президента, передає інформагенція dpa. Згідно із заявою речниці прес-служби глави румунської держави, Йоганніс діяв згвдно з ухваленим раніше рішенням конституційного суду країни.

У лютому цього року на відставці Ковеши наполягав міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер, який звинуватив головну антикорупціонерку в порушенні конституції країни. Попри тиск з боку уряду глава держави відмовився відкликати з посади Ковеши. Тоді Тоадер звернувся до конституційного суду, більшість членів якого підтримують позицію уряду. У травні цього року судді зобов'язали президента звільнити голову DNA.

Прихильники Ковеши говорять про політичне переслідування

Тим часом прихильники Ковеши пов'язують тиск на неї з розслідуванням випадків корупції серед членів правлячої Соціал-демократичної партії та висопоставлених чиновників. Ключовою фігурою, що стоїть за масивною кампанією проти Ковеши, вважають голову правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгню, якого нещодавно засудили за корупцію.

Минулого тижня парламент Румунії ухвалив закон, що пом'якшує покарання за посадові злочини. Президент пообіцяв зробити все, щоб не допустити набуття чинності цього закону.

Нагадаємо, що в червні в кількох містах Румунії пройшли акції протесту, учасники яких вимагали від уряду країни забезпечити незалежність органів правосуддя. Причиною протестів стали тривалі спроби уряду завадити роботі DNA. А в лютому тисячі румунів виходили на вулиці з вимогою відставки міністра юстиції.