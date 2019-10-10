Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем'єри

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув кандидатуру тимчасово виконуючого обов'язки міністра фінансів Флоріна Кицу на посаду прем'єр-міністра країни.

Згідно зі зробленою у середу, 26 лютого, заявою Йоганніса, Кицу протягом наступних десяти днів має сформувати перехідний уряд, який, як планується, працюватиме до проведення намічених на листопад цього року парламентських виборів. Після цього перехідний кабінет має бути затверджений румунським парламентом.

"Я хочу швидко вивести ситуацію з нинішнього глухого кута, мій кандидат на пост прем'єр-міністра - міністр фінансів. Сподіваюся, що він скоро представить склад уряду спільно з програмою дій кабінету міністрів та подасть її на розгляд законодавцям", - сказав Йоганніс, цитує Reuters.

Нагадаємо, 5 лютого румунський парламент висловив вотум недовіри уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, який пробув на цій посаді лише три місяці. Голосування щодо цього ініціювала опозиція.