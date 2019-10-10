 Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем′єри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

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Президент Румунії висунув в.о. міністра фінансів кандидатом у прем'єри

Флорін Кицу повинен сформувати перехідний уряд до проведення намічених на листопад парламентських виборів. Склад цього уряду ще має затвердити парламент.

Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс (архівне фото)

Президент Румунії Клаус Йоганніс висунув кандидатуру тимчасово виконуючого обов'язки міністра фінансів Флоріна Кицу на посаду прем'єр-міністра країни.

Згідно зі зробленою у середу, 26 лютого, заявою Йоганніса, Кицу протягом наступних десяти днів має сформувати перехідний уряд, який, як планується, працюватиме до проведення намічених на листопад цього року парламентських виборів. Після цього перехідний кабінет має бути затверджений румунським парламентом. 

"Я хочу швидко вивести ситуацію з нинішнього глухого кута, мій кандидат на пост прем'єр-міністра - міністр фінансів. Сподіваюся, що він скоро представить склад уряду спільно з програмою дій кабінету міністрів та подасть її на розгляд законодавцям", - сказав Йоганніс, цитує Reuters.

Нагадаємо, 5 лютого румунський парламент висловив вотум недовіри уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, який пробув на цій посаді лише три місяці. Голосування щодо цього ініціювала опозиція.

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