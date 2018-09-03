Президент Молдови Ігор Додон потрапив у аварію

Президент Молдови Ігор Додон у неділю, 9 вересня, потрапив в автомобільну аварію, повідомив генеральний інспекторат поліції країни, передає агенція "Інтерфакс". Аварія сталася на трасі Кишинів-Келераш в кількох десятках кілометрів від столиці країни. Автомобіль Mercedes S-класу, в якому їхав президент Молдови, перекинувся.

Ігор Додон постраждав незначно і вже виписаний із лікарні після надання першої медичної допомоги, повідомив лікар лікарні швидкої допомоги Кишинева Міхай Чекан. "Він скаржився на болі в результаті ударів, які отримав при аварії. Після надання першої допомоги він відправився додому", - зазначив лікар. Служба державної охорони Молдови повідомила, що Додон отримав незначні подряпини і синці.

За словами начальника генерального інспекторату поліції Молдови Олександра Пинзаря, в аварії також постраждали мати і син президента країни, стан яких задовільний. Близький до президента інформаційний портал Bloknot-Moldova раніше повідомив, що мати Додона отримала серйозні травми. В аварії також постраждав автомобіль Служби державної охорони країни, який їхав у президентському кортежі.

У поліції кажуть, що аварію вочевидь спровокувала малотоннажна вантажівка, яка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем, в якому їхав Додон. Про це, зокрема, свідчать і дані відеореєстратора з автомобіля служби охорони. Кадри з відеореєстратора вже були показані по телебаченню.