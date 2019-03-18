Президент Мозамбіку побоюється, що кількість жертв циклону перевищить тисячу

За словами президента Мозамбіку, через великі руйнування кількість жертв циклону "Ідай" у країні може зрости до понад тисячі. Портове місто Бейра було майже повністю зруйновано.
Президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі побоюються, що кількість жертв циклону "Ідай", що пронісся південним сходом Африки, в його країні може перевищити тисячу осіб. Про це він заявив Radio Mocambique у понеділок, 18 березня, після того, як облетів постраждалі райони. За словами Н'юсі, поки підтверджено загибель 84 людей, але інформація від рятувальників та обсяг руйнувань можуть свідчити про те, що кількість загиблих значно зросте, повідомляє агентство dpa.
Тим часом заступник міністра інформації сусідньої Зімбабве повідомив, що в цій країні через стихію загинули 89 осіб. Це вдвічі більше, ніж повідомлялося на минулих вихідних.
Шторм четвертої категорії дістався східного узбережжя Африки 15 березня. Сила вітру сягала 160 кілометрів на годину. Він пронісся Мозамбіком та, трохи ослабнувши, попрямував до Зімбабве. За даними Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, циклон спустошив портове місто Бейра в Мозамбіку. На знімках з повітря видно, що було зруйновано до 90 відсотків будинків у місті.
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