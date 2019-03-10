Президент Латвії: Росії не можна дозволяти напасти на іншу європейську країну

Офіційна Рига від 2014 року спостерігає "чітко агресивну політику Росії з досягнення геополітичних цілей". Про це президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив у інтерв'ю німецькому виданню Spiegel Online, оприлюдненому в суботу, 9 березня. Тож на думку глави держави, Латвія потребує "надійного засобу відлякування", яке не дозволить Росії "одного разу напасти на іншу європейську країну так, як вона атакувала Україну".

Вейоніс підкреслив, що більшість етнічних росіян у Латвії живуть в балтійській країні протягом кількох поколінь, і лише невелика частина з них уразлива для "спроб вплинути на країну з Москви". Однак подібні спроби "ні в якому разі не можна недооцінювати", зазначив латвійський президент. За його словами, російська влада "намагається створити дуже сильний вплив на російськомовні ЗМІ" у Латвії, поширюючи через них свою пропаганду.

Президент Латвії висловив упевненість у тому, що Росія спробує вплинути на вибори до Європарламенту, які пройдуть в країнах Євросоюзу з 23 по 26 травня 2019 року. Кремль буде діяти, щоб "посилити проросійські сили в Європарламенті і розділити Європу", заявив Вейоніс. "Все демократи повинні бути готові до цього", - додав він.