 Президент Зеленський звільнив голову Держуправління справами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2019

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Новини

Президент Зеленський звільнив голову Держуправління справами

Обов'язки екс-керівника Державного управління справами Івана Куцика тимчасово виконуватиме його заступник.

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами і поклав виконання обов'язків керівника на його заступника Сергія Борзова.

Відповідні укази президента України оприлюднені на офіційному сайті глави держави у вівторок, 11 червня. "Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.

Також президент звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника Держуправління "згідно з поданою ним заявою".

Генерал-полковника внутрішньої служби Івана Куцика призначили керівником Держуправління справами в грудні 2016 року. До того він обіймав посаду заступника керівника цього відомства.

 

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