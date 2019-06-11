Президент Зеленський звільнив голову Держуправління справами

Обов'язки екс-керівника Державного управління справами Івана Куцика тимчасово виконуватиме його заступник.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Івана Куцика з посади керівника Державного управління справами і поклав виконання обов'язків керівника на його заступника Сергія Борзова.
Відповідні укази президента України оприлюднені на офіційному сайті глави держави у вівторок, 11 червня. "Звільнити Куцика Івана Марковича з посади керівника Державного управління справами згідно з поданою ним заявою", - йдеться у документі.
Також президент звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника Держуправління "згідно з поданою ним заявою".
Генерал-полковника внутрішньої служби Івана Куцика призначили керівником Держуправління справами в грудні 2016 року. До того він обіймав посаду заступника керівника цього відомства.
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