Президент Бразилії закидає підпали лісів екологічним активістам

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти. Він припускає "злочинні дії" екологічних організацій, метою яких є шкода репутації його та уряду Бразилії.

На думку президента південноамериканської країни, причиною таких дій з боку активістів є скорочення урядом їх фінансування. "Цілком можливо, що ці організації виступають проти мене особисто і бразилійського уряду. Це війна", - наголосив Болсонару у четвер, 22 серпня. Доказів на підтвердження такого припущення президент Бразилії однак не навів.

Екоактивісти відкидають ці звинувачення і називають їх "абсурдними". Вони вважають, що руйнівні пожежі є наслідком безвідповідальної екологічної політики уряду.

Лісові пожежі у Південній Америці, зокрема у Бразилії

Між тим кількість лісових пожеж у Бразилії у перші вісім місяців цього року суттєво зросла у порівнянні з таким же періодом минулого року. З січня до серпня, за офіційними даними, було зафіксовано майже 73 тисячі пожеж, що переважно концентрувались у бразильській Амазонії. Про це повідомляв Бразильський державний космічний центр INPE. Минулого року за цей же період у районі басейну річки Амазонка було зафіксовано дещо менше 40 тисяч пожеж. 12 серпня у штаті Амазонас був оголошений надзвичайний стан.

Крім того, бразильські екоактивісти б'ють на сполох через масовану вирубку лісів в Амазонії.

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