 Президент Бразилії закидає підпали лісів екологічним активістам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Президент Бразилії закидає підпали лісів екологічним активістам

У бразильській Амазонії не вщухають лісові пожежі. Жаір Болсонару вважає, що винні в цьому екологічні організації. Вони ж закидають відповідальність уряду.

Лісова пожежа в Амазонії (Бразилія)

Лісова пожежа в Амазонії (Бразилія)

Президент Бразилії Жаір Болсонару вважає, що ймовірними паліями лісів, які спричинили потужні пожежі, є екологічні активісти. Він припускає "злочинні дії" екологічних організацій, метою яких є шкода репутації його та уряду Бразилії.

На думку президента південноамериканської країни, причиною таких дій з боку активістів є скорочення урядом їх фінансування. "Цілком можливо, що ці організації виступають проти мене особисто і бразилійського уряду. Це війна", - наголосив Болсонару у четвер, 22 серпня. Доказів на підтвердження такого припущення президент Бразилії однак не навів.

Екоактивісти відкидають ці звинувачення і називають їх "абсурдними". Вони вважають, що руйнівні пожежі є наслідком безвідповідальної екологічної політики уряду.

Лісові пожежі у Південній Америці, зокрема у Бразилії

Лісові пожежі у Південній Америці, зокрема у Бразилії

DW.COM

На іспанському острові Гран-Канарія та у Греції горять ліси. Влада евакуює людей та попереджає про подальшу небезпеку. (11.08.2019)

Запропоновані Німеччиною кошти на захист лісів та біорізноманіття Бразилії не потрібні, заявив бразильський президент Жаір Болсонару. Раніше в уряді ФРН критикували політику Бразилії з вирубки лісів Амазонії. (12.08.2019)

Між тим кількість лісових пожеж у Бразилії у перші вісім місяців цього року суттєво зросла у порівнянні з таким же періодом минулого року. З січня до серпня, за офіційними даними, було зафіксовано майже 73 тисячі пожеж, що переважно концентрувались у бразильській Амазонії. Про це повідомляв Бразильський державний космічний центр INPE. Минулого року за цей же період у районі басейну річки Амазонка було зафіксовано дещо менше 40 тисяч пожеж. 12 серпня у штаті Амазонас був оголошений надзвичайний стан.

Крім того, бразильські екоактивісти б'ють на сполох через масовану вирубку лісів в Амазонії.

Дивитись відео 01:14

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)

  • Вогонь вийшов з-під контролю

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Вогонь вийшов з-під контролю

    На острові Евбея фронт полум'я простягнувся на 11 кілометрів. Полум'я швидко пожирає густий сосновий ліс, як у Макрімаллі (на фото). За даними пожежних служб, поруч ще чимало менших вогнищ. Вітром їдкий дим несе за десятки кілометрів. Його відчутно навіть в Афінах, за 90 кілометрів. Місцеві розповідають, що у деяких районах попіл падав, мов сніжинки.

  • Зусилля пожежних служб

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Зусилля вогнеборців

    Понад 200 вогнеборців, 75 машин, 5 гелікоптерів, 6 літаків та численні добровольці спільними зусиллями намагаються приборкати полум'я на острові Евбея. Один з пожежників розповів місцевому радіо, що вогонь сягає 20-30 метрів заввишки.

  • Пожежні роботи у районі Макрімалліс

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Заклик до ЄС

    На цьому фото видно гелікоптерні пожежні роботи у районі Макрімалліс. Боротися зі стихією з повітря у цьому випадку не так вже й ефективно, адже використання літальних апаратів обмежено через густий дим. Власної техніки Греції бракує. В Афінах уже звернулися до Євросоюзу із закликом допомогти.

  • Масова евакуація

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Масова евакуація

    На цьому фото видно евакуацію мешканця грецького села у районі Агріліца. На цей час на острові Евбея уже евакуювали три селища та монастир. На щастя, досі обійшлося без людських жертв та поранених. Рятувальні служби готові в разі потреби розширити географію евакуації.

  • Небо палає

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Небо палає

    На цьому фото видно, як фермери у містечку Псахна на острові Евбея рятують пасіку на тлі палаючого неба. Після затяжної посухи, у Греції вже кілька днів не вщухають лісові пожежі. Нові вогнища виявляють щодня. Під загрозою опинилися і популярний серед туристів острів Тасос, район Фів біля Афін, а також західна частина країни. На Кіпрі та у Болгарії зараз теж вирують лісові пожежі.

  • Випалено, сплюндровано

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Випалено, сплюндровано

    Вогонь нищить усе, що зустрічається на його шляху. У Макрімаллі ці два автомобілі стали швидкою здобиччю грізного полум'я. Через кризову ситуацію на острові Евбея новий прем'єр-міністр Греції Кіріякос Міцотакіс навіть був змушений перервати літню відпустку.

  • Наслідки пожеж

    Греція бореться з лісовими пожежами

    Наслідки пожеж

    Суцільний попіл і лише трошки зелені. Ця пожежна машина уже прямує на наступний виклик після загашення полум'я у Пеанії, що неподалік Афін. Проте місцевих все одно не покидає страх. Торік жертвами вогню у Греції стали понад 100 осіб.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Греція бореться з лісовими пожежами

Стовпи диму уже кілька днів піднімаються над лісами Греції. Найгірша ситуація на острові Евбея в Егейському морі. (14.08.2019)  

Аудіо й відео до теми

Нищівні пожежі в Сибіру: катастрофічні наслідки для цілої планети (01.08.2019)  

Реклама

Докладно

Putin und G7 Karikatur

Шлях Путіна до "великої сімки"

За відновлення членства Росії у "великій сімці" виступає лише президент США.  

Круїзний лайнер у Венеції

Зупиніть масовий туризм

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. Томас Шпан вважає, що настав час протидіяти цьому явищу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  