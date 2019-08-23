 Президент Бразилії відправляє армію для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2019

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Президент Бразилії відправляє армію для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії

Президент Бразилії Жаір Болсонару розпорядився відправити солдатів для боротьби з масштабними лісовими пожежами в Амазонії.

Президент Бразилії Жаір Болсонару розпорядився відправити солдатів для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії

Президент Бразилії Жаір Болсонару розпорядився відправити солдатів для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії

Президент Бразилії Жаір Болсонару у п'ятницю, 23 серпня, видав указ, яким санкціонував використання військ для запобігання та покарання "екологічних злочинів" та боротьби з пожежею, повідомляє агенція AFP.

Нещодавно бразильський інститут космічних досліджень INPE опублікував дані та супутникові знімки лісових пожеж на Амазонії. Згідно з ними, з початку року у Бразилії було понад 76 тисяч лісових пожеж - на 84 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2018 року. 

Німеччина, Франція, Великобританія і США запропонували Бразилії допомогу

У Франції повідомили, що у відповідь на лісові пожежі, країни "Великої сімки" мають оголосити "конкретні ініціативи" на саміті Великої сімки (G7) у французькому Біарриці, який розпочинається у суботу, 24 серпня.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що лісові пожежі в Амазонії в Бразилії точно є частиною порядку денного саміту G7, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Масштаби пожеж жахливі та загрожують не лише Бразилії, а й усьому світу", - наголосив він. Водночас він зауважив, що цю проблему потрібно розглядати "у діалозі та у співпраці з Бразилією". Водночас міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) запропонував Бразилії допомогу ФРН у боротьбі з пожежами.

Свою допомогу також запропонував президент США Дональд Трамп. Він розповів, що мав телефонну розмову з Болсонару, під час якої запропонував йому допомогу Сполучених Штатів. 

До нього приєднався прем'єр Великобританії Борис Джонсон. "Пожежі, які палають в амазонських тропічних лісах, - це не лише жахливо, це міжнародна криза. Ми готові надати будь-яку допомогу, щоб взяти їх під контроль і допомогти захистити одне з найбільших чудес Землі", - написав він у Twitter. 

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в колоніальному мисленні у відповідь на його пропозицію  винести питання масштабних лісових пожеж у Амазонії в Бразилії та сусідніх південноамериканських країнах на обговорення під час зустрічі лідерів країн Великої сімки.

Бразилія не братиме участі у саміті G7. До цього неформального клубу найрозвинутіших демократій світу належать США, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Великобританія та Канада. У зустрічах глав держав та урядів Великої сімки беруть також участь представники Європейського Союзу (ЄС). 

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