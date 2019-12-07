 Президент Афганістану оголошений переможцем виборів, що відбулися у вересні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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Новини

Президент Афганістану оголошений переможцем виборів, що відбулися у вересні

Виборча комісія Афганістану визначила Ашрафа Гані переможцем президентських виборів, які відбулися 28 вересня. Його суперник вже назвав ці результати "фальсифікацією".

Чинного президента Афганістану Ашраф Гані визначено попереднім переможцем виборів

Чинного президента Афганістану Ашраф Гані визначено попереднім переможцем виборів

Чинного президента Афганістану Ашрафа Гані було оголошено переможцем виборів голови держави. Відповідне рішення Незалежна виборча комісія Афганістану оприлюднила у неділю, 22 грудня.

Голова комісії Хава Нурістані заявила, що Гані отримав підтримку 50,64 відсотка виборців, в той час як його головний суперник, чинний прем'єр Абдулла Абдулла отримав 39,52 відсотка голосів. Ці результати дозволяють Гані уникнути боротьби у другому турі. В разі, якби чинний президент не зміг здобути більшість голосів, на учасників виборів очікував би наступний раунд політичної боротьби, ймовірно вже навесні наступного року.

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Водночас, ці результати не є остаточними, оскільки учасники виборчих перегонів мають змогу опротестувати їх. Офіційний підсумок виборів буде підведено лише після розгляду цих скарг.

Вибори, які відбулися 28 вересня, планувалося зробити найбільш чесними та прозорими в історії країни. Так, під час голосування використовувались німецькі біометричні пристрої, які мали убезпечити від повторного голосування одних і тих самих осіб.

Попри це, близько одного мільйона з загальної кількості у 2,7 мільйона голосів було забраковано через порушення, а самі вибори відбулися за надзвичайно низької явки, нападів ісламістів на виборчі дільниці та на тлі звинувачень у фальсифікаціях. Офіційно чинними були визнані лише близько 1,8 мільйона бюлетенів при зареєстрованих 9,6 мільйона виборців, а на оголошення переможця пішло майже три місяці.

Представник Абдулли вже написав у Twitter, що ці дані є "фальсифікацією", та заявив, що не прийме результатів цих виборів. Він також анонсував проведення пресконференції, на якій позиція головного суперника Гані буде викладена більш докладно.

У 2014 році Гані вже вигравав президентські вибори у Абдулли. Тоді останній також не визнав результати, але пішов на угоду із чинним президентом, завдяки якій він посів пост прем'єр-міністра.

Інформаційне агентство AP зазначає, що перемога Гані дасть йому можливість грати ключову роль під час мирних переговорів із рухом "Талібан". До цього уряд країни не брав активної участі у перемовинах між США та талібами. У вересні теракт у Кабулі призвів до виходу США з переговорів, але вже у грудні Вашингтон відновив перемовини із "Талібаном".

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