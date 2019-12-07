Президент Афганістану оголошений переможцем виборів, що відбулися у вересні

Чинного президента Афганістану Ашрафа Гані було оголошено переможцем виборів голови держави. Відповідне рішення Незалежна виборча комісія Афганістану оприлюднила у неділю, 22 грудня.

Голова комісії Хава Нурістані заявила, що Гані отримав підтримку 50,64 відсотка виборців, в той час як його головний суперник, чинний прем'єр Абдулла Абдулла отримав 39,52 відсотка голосів. Ці результати дозволяють Гані уникнути боротьби у другому турі. В разі, якби чинний президент не зміг здобути більшість голосів, на учасників виборів очікував би наступний раунд політичної боротьби, ймовірно вже навесні наступного року.

Водночас, ці результати не є остаточними, оскільки учасники виборчих перегонів мають змогу опротестувати їх. Офіційний підсумок виборів буде підведено лише після розгляду цих скарг.

Вибори, які відбулися 28 вересня, планувалося зробити найбільш чесними та прозорими в історії країни. Так, під час голосування використовувались німецькі біометричні пристрої, які мали убезпечити від повторного голосування одних і тих самих осіб.

Попри це, близько одного мільйона з загальної кількості у 2,7 мільйона голосів було забраковано через порушення, а самі вибори відбулися за надзвичайно низької явки, нападів ісламістів на виборчі дільниці та на тлі звинувачень у фальсифікаціях. Офіційно чинними були визнані лише близько 1,8 мільйона бюлетенів при зареєстрованих 9,6 мільйона виборців, а на оголошення переможця пішло майже три місяці.

Представник Абдулли вже написав у Twitter, що ці дані є "фальсифікацією", та заявив, що не прийме результатів цих виборів. Він також анонсував проведення пресконференції, на якій позиція головного суперника Гані буде викладена більш докладно.

У 2014 році Гані вже вигравав президентські вибори у Абдулли. Тоді останній також не визнав результати, але пішов на угоду із чинним президентом, завдяки якій він посів пост прем'єр-міністра.

Інформаційне агентство AP зазначає, що перемога Гані дасть йому можливість грати ключову роль під час мирних переговорів із рухом "Талібан". До цього уряд країни не брав активної участі у перемовинах між США та талібами. У вересні теракт у Кабулі призвів до виходу США з переговорів, але вже у грудні Вашингтон відновив перемовини із "Талібаном".