Президент Алжиру Бутефліка не піде на п'ятий термін, вибори переносять

На тлі масових протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка відмовився від участі у президентських виборах та наміру уп'яте посісти крісло глави держави. Відповідне звернення Бутефліки до народу в понеділок, 11 березня, поширила алжирська державна інформагенція APS. У зверненні президента Алжиру зазначається, що він стежив за протестами проти його наміру знову стати президентом країни і розуміє мотивацію людей.

Чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Вибори відбудуться після "національної конференції", йдеться у зверненні Бутефліки до алжирського народу. Завдання цієї конференції - реформувати політичну систему країни й до кінця року розробити проект нової конституції, вказано в заяві, яку цитує інформагенція AFP. Окрім того, Бутефліка анонсував кадрові зміни в уряді. Згодом після цієї заяви у відставку подав прем'єр-міністр країни Ахмед Уях'я.

Найбільші за 20 років протести в Алжирі

Останніми тижнями алжирці масово протестували проти балотування Бутефліки на п'ятий президентський термін. Це - найбільші протести в Алжирі за останні 20 років.

8 березня акції були найчисленнішими. За різними оцінками, на вулиці вийшли від кількох десятків до сотень тисяч людей. Окрім столиці, протестували у провінціях Батна, Буйра, Скікда і Мсійра. У сутичках із поліцією в столиці в цей день постраждали понад 100 цивільних. 195 людей затримали. Також повідомлялося про 112 травмованих правоохоронців.

10 березня Бутефліка повернувся до країни після майже двотижневого перебування у клініці в Женеві.

Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє чинному президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.