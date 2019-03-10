 Президент Алжиру Бутефліка не піде на п′ятий термін, вибори переносять | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Президент Алжиру Бутефліка не піде на п'ятий термін, вибори переносять

На тлі протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка вирішив не балотуватися на п'ятий президентський термін. Вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Прем'єр-міністр країни подав у відставку.

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка (на архівному фото) після пережитого інсульту прикутий до інвалідного візка

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка (на архівному фото) після пережитого інсульту прикутий до інвалідного візка

На тлі масових протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка відмовився від участі у президентських виборах та наміру уп'яте посісти крісло глави держави. Відповідне звернення Бутефліки до народу в понеділок, 11 березня, поширила алжирська державна інформагенція APS. У зверненні президента Алжиру зазначається, що він стежив за протестами проти його наміру знову стати президентом країни і розуміє мотивацію людей.

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У сутичках із поліцією в столиці Алжиру постраждали понад 100 цивільних. 195 людей затримали. Також повідомляється про 112 травмованих правоохоронців. (09.03.2019)

За офіційними даними алжирської влади, 183 особи були травмовані під час протестів у країні 1 березня. Демонстранти невдоволені рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на виборах. (02.03.2019)

Чергові президентські вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Вибори відбудуться після "національної конференції", йдеться у зверненні Бутефліки до алжирського народу. Завдання цієї конференції - реформувати політичну систему країни й до кінця року розробити проект нової конституції, вказано в заяві, яку цитує інформагенція AFP. Окрім того, Бутефліка анонсував кадрові зміни в уряді. Згодом після цієї заяви у відставку подав прем'єр-міністр країни Ахмед Уях'я.

Найбільші за 20 років протести в Алжирі

Останніми тижнями алжирці масово протестували проти балотування Бутефліки на п'ятий президентський термін. Це - найбільші протести в Алжирі за останні 20 років.

8 березня акції були найчисленнішими. За різними оцінками, на вулиці вийшли від кількох десятків до сотень тисяч людей. Окрім столиці, протестували у провінціях Батна, Буйра, Скікда і Мсійра. У сутичках із поліцією в столиці в цей день постраждали понад 100 цивільних. 195 людей затримали. Також повідомлялося про 112 травмованих правоохоронців.

10 березня Бутефліка повернувся до країни після майже двотижневого перебування у клініці в Женеві.

Чинний президент очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє чинному президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika (Reuters/R. Boudina)

Алжирські студенти протестують проти висунення Бутефліки 10 березня

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Десятки тисяч людей в місті Алжирі протестують проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Не минулося без сутичок з поліцією.

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