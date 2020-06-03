Президентські вибори у Польщі: Дуда і Тшасковський виходять у другий тур

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість", перемагає у першому турі президентських виборів, що відбулися у неділю, 28 червня. Станом на ранок понеділка, 29 червня, згідно з даними підрахунку понад 87 відсотків бюлетенів, Дуда отримав 45,2 відсотка голосів виборців.

За його основного конкурента, мера Варшави Рафала Тшасковського від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" віддали свої голоси 28,9 відсотка виборців, інформує агенція Reuters.

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Попередні результати виборів підтверджують висновки екзитполів, згідно з якими на Польщу чекає другий тур виборів. Він відбудеться за два тижні, 12 липня.

Головні кандидати на пост президента Польщі

Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гаранта запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби.

Його недавні гомофобні висловлювання викликали обурення на Заході. Дуда сказав з приводу гомосексуалів, лесбіянок, бісексуалів і транссексуалів: "Нас намагаються переконати, що це люди. Але це лише ідеологія". За його словами, покоління його батьків не для того боролося проти комунізму, щоб прийшла інша ідеологія, "яка є ще більш руйнівною для людини". Згодом він заявив, що його слова були вирвані журналістами з контексту в "рамках брудної політичної боротьби".

Головний політичний опонент Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану " Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Під час передвиборчої кампанії він, однак, вважав за краще не педалювати цю тему, щоб не втратити консервативних виборців. У випадку перемоги Тшасковський обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюзом.