Представництво ЄС в Україні – дипломатична місія, яка офіційно представляє Європейський Союзу в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Представництво ЄС в Україні". Представництво ЄС в Україні має статус дипломатичної місії та офіційно представляє Євросоюзу в Україні. Представництво було відкрите ще 1993 року. Тоді ця європейська дипломатична місія носила назву Представництво Європейської Комісії в Україні. З грудня 2009 року після набуття чинності Лісабонського договору Представництво Європейської Комісії перетворилось на Представництво Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.