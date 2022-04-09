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Представництво ЄС в Україні

Представництво ЄС в Україні – дипломатична місія, яка офіційно представляє Європейський Союзу в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Представництво ЄС в Україні". Представництво ЄС в Україні має статус дипломатичної місії та офіційно представляє Євросоюзу в Україні. Представництво було відкрите ще 1993 року. Тоді ця європейська дипломатична місія носила назву Представництво Європейської Комісії в Україні. З грудня 2009 року після набуття чинності Лісабонського договору Представництво Європейської Комісії перетворилось на Представництво Європейського Союзу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві

ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві 09.04.2022

Євросоюз "у буквальному сенсі" повертається до Києва, оголосив під час візиту до української столиці Жозеп Боррель. Це має забезпечити більш тісну та пряму співпрацю з українською владою.

Глава місії ЄС відповів словами Стуса українським євроскептикам

Глава місії ЄС відповів словами Стуса українським євроскептикам 21.10.2020

Слова поета Василя Стуса, що "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", говорять про те, що Україні варто й надалі йти шляхом євроінтеграції, наголосив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
ЄС радить Україні провести подальші консультації щодо законопроєкту про медіа

ЄС радить Україні провести подальші консультації щодо законопроєкту про медіа 04.07.2020

Попри досягнутий "прогрес" у комітеті Ради щодо законопроєкту про медіа, представництво ЄС в Україні радить проводити подальші громадські консультації щодо змісту проєкту закону. Однак його тексту на сайті ВР ще немає.
Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти

Новий посол ЄС вручив Зеленському вірчі грамоти 08.11.2019

Новий представник ЄС в Україні Матті Маасікас вручив у Києві вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському.
ЄС закликав притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста Комарова

ЄС закликав притягти до відповідальності винних у вбивстві журналіста Комарова 21.06.2019

Представництво Євросоюзу в Україні сподівається на оперативне розслідування вбивства черкаського журналіста. Водночас у ФРН відзначили збільшення кількості атак на журналістів та активістів в Україні.
Шалені мільярди: чи справді Київ не використовує допомогу ЄС

Шалені мільярди: чи справді Київ не використовує допомогу ЄС 28.05.2019

ЗМІ запевняють, що Україна не використала вісім мільярдів євро допомоги ЄС. Проблема насправді є, але справжні цифри, схоже, набагато менші.
У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти

У представництві ЄС уточнили заяву про невикористані Києвом кошти 16.05.2019

У представництві ЄС в Україні скорегували поширені ЗМІ слова Хюга Мінгареллі про невикористання Києвом вісім мільярдів європейської допомоги.
ЄС та США підтримали Україну у справі Приватбанку

ЄС та США підтримали Україну у справі "Приватбанку" 18.04.2019

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" 2016 року було єдиним ефективним методом захисту його вкладників, заявили у представництві ЄС та посольстві США в Україні.

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам

Голова представництва ЄС в Україні констатував протидію реформам 26.03.2019

Реформи в Україні відбуваються повільно, оскільки стикаються з постійною протидією, заявив голова представництва ЄС Х'юг Мінгареллі. Він зазначив, що Євросоюз підтримує реформаторів.
США понизили статус представництва ЄС у Вашингтоні

США понизили статус представництва ЄС у Вашингтоні 08.01.2019

Вашингтон понизив дипломатичний статус представництва Євросоюзу в США. Представник Євросоюзу підтвердив DW, що Брюссель про ці зміни офіційно не повідомили.
ЄС: Російські санкції щодо України є необґрунтованими

ЄС: Російські санкції щодо України є необґрунтованими 02.11.2018

Санкції Росії щодо українських компаній та громадян є необґрунтованими та спрямовані на загострення конфлікту, повідомили у представництві Євросоюзу в Україні.
Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві Парк корупції

Антикорупційна ініціатива ЄС відкрила в Києві "Парк корупції" 22.05.2018

Представництво ЄС в Україні відкрило в Києві "Парк корупції" - перший у країні інтерактивний проект із привернення уваги громадськості до проблеми корупції. Репортаж DW.
Чи скасує українська влада декларування для активістів?

Чи скасує українська влада декларування для активістів? 15.01.2018

Попри тиск Заходу та відповідний президентський законопроект, частина українських активістів не очікує на скасування декларацій та готується звітувати.
Представництво ЄС в Україні закликало Раду підтримати медичну реформу

Представництво ЄС в Україні закликало Раду підтримати медичну реформу 13.10.2017

Медична реформа є для України невідкладною, тому депутати Ради мають її підтримати наступного тижня, переконані у представництві ЄС в Україні.

У представництві ЄС в Україні впевнені, що е-декларування підвищить довіру до чиновників

У представництві ЄС в Україні впевнені, що е-декларування підвищить довіру до чиновників 01.11.2016

Завершення першого раунду електронного декларування доходів є важливим етапом антикорупційних реформ в Україні, переконані у представництві ЄС.

Євросоюз розчарований неповним запуском системи декларування

Євросоюз розчарований неповним запуском системи декларування 15.08.2016

У представництві ЄС в Україні не побачили підстав для Держспецзв'язку відмовляти у сертифікації нової системи.
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