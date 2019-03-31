 Представник опозиції переміг на виборах в Анкарі, Стамбул - під питанням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

Представник опозиції переміг на виборах в Анкарі, Стамбул - під питанням

Кандидат від Народно-республіканської партії набрав понад 50 відсотків голосів на виборах у столиці Туреччини. Опозиція також перемагає у південно-східних регіонах країни.

 Мансур Яваш

 Мансур Яваш

Після підрахунку 99 відсотків голосів на виборах у столиці Туреччини Анкарі кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Мансур Яваш набрав 50,89 відсотків голосів, а член ПСР і діючий мер Мехмет Ожасекі - 47,06 відсотка, повідомляє турецьке державне інформагентстві Anadolu у понеділок, 1 квітня. Таким чином консервативна Партія справедливості та розвитку (ПСР), головою якої є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, програла муніципальні вибори в Анкарі.

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У східнотурецькій провінції Малатья на виборчій дільниці сталася стрілянина. Загинули двоє спостерігачів від опозиційної партії. (31.03.2019)

31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган охрестив ці вибори питанням "національного виживання". (31.03.2019)

У Стамбулі про свою перемогу заявили як кандидат від ПСР, так і представник опозиції. За даними інформагентства AFP, після обробки майже всіх протоколів колишній прем'єр-міністр країни Біналі Їлдирим набрав 48,7 відсотків голосів, а кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Екрем Імамоглу - 48,65 відсотків.

ПСР також перемогла на виборах у південно-східних регіонах країни, де переважно проживає курдське населення. 

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня. Понад 57 мільйонів виборців країни обирали у 81 провінції Туреччини мерів, керівників муніципалітетів, місцеві ради та інших місцевих посадовців.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням "національного виживання". Вибори також відбуваються і на тлі тяжкої соціально-економічної кризи в країні. Лише за один рік турецька ліра подешевшала приблизно на 40 відсотків відносно долара США. За той самий період інфляція виросла вдвічі та становить зараз близько 20 відсотків в річному обрахунку. Рівень безробіття в Туреччині становить наразі 11 відсотків, що є найгіршим показником за все минуле десятиліття.

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Розпродаж на Босфорі: "дешеві" вілли з турецьких телесеріалів (07.03.2019)

 

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