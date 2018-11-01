Представник Константинополя: УПЦ МП в Україні більше не існує

Архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, архієпископ Тельміський Іов (Геча) заявив, що з канонічної точки зору Української православної церкви Московського патріархату в Україні більше не існує.

"Скасуванням акту 1686 року (синодальний лист Константинопольської церкви 1686 року про передачу Київської митрополії Московському патріархату. - Ред.) скасовано адміністрацію Московською церквою Київської митрополії та всіх єпархій в Україні. З канонічної точки зору це означає, що на сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує", - зазначив Архієпископ Іов у інтерв'ю українській службі BBC у п'ятницю, 2 листопада. За словами представника Вселенського патріархату, тепер архієреї в Україні, згідно з цим рішенням синоду, є архієреями Вселенського престолу.

Архієпископ Іов також розповів, як називатиметься нова автокефальна українська церква. "Не "українська православна церква", тому що церква є єдиною. Вона належить Христу, а не якійсь нації чи державі. (...) Нова церква називатиметься по-іншому - "Православна церква в Україні", - пояснив архієпископ.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня в Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. На ньому було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод зняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Одразу після проголошення цього рішення Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков. У відповідь Синод Російської православної церкви ухвалив рішення призупинити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом.