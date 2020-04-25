 Представник Зеленського у ВР: Богдан висловив особисту думку щодо російської мови на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Представник Зеленського у ВР: Богдан висловив особисту думку щодо російської мови на Донбасі

Руслан Стефанчук заявляє, що тези глави офісу президента Андрія Богдана про "регіональну російську мову" не узгоджуються з програмою партії "Слуга народу".

Кандидати в депутати від партії Слуга народу

Кандидати в депутати від партії "Слуга народу"

Представник президента України у Верховній Раді, другий номер виборчого списку "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявляє, що позицію керівника офісу президента Андрія Богдана щодо російської мови як регіональної для Донецької та Луганської областей необхідно трактувати як його особисту думку.

"Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Так як для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, відповідно до якої єдиною державною мовою в Україні є українська мова", - сказав Стефанчук в ефірі телеканалу ICTV вечері у понеділок, 1 липня.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що вважає ідею російської мови як регіональної спрямованою на штучне розділення українців.

Раніше в інтерв'ю інтернет-виданню "РБК-Україна" Андрій Богдан висловив думку про надання російській мові статусу регіональної в Донецькій та Луганській областях. "Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську і регіональну - російську за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він.

Тим часом Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради Безпеки ООН через закон про українську державну мову, повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. За його даними, таке засідання попередньо запланували на 16 липня.

Верховна Рада ухвалила закон про державну українську мову 25 квітня, а 15 травня його підписав експрезидент Петро Порошенко. Новий закон закріплює за українською статус єдиної державної мови, яка є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер на всій території держави.

DW.COM

Москва вдруге хоче обговорити український закон про мову на Радбезі ООН. Київ використає це для обговорення питань звільнення українських моряків і в'язнів, обстрілів на Донбасі та відповідальності РФ за катастрофу МН17. (02.07.2019)

Керівник офісу українського президента Андрій Богдан виступив проти надання російській мові статусу другої державної, втім вважає, що в Донецькій та Луганській областях вона може бути регіональною. (01.07.2019)

Закон зобов'язує представників багатьох органів влади та державних і комунальних структур під час виконання своїх службових обов'язків спілкуватися виключно державною мовою. Українська має бути робочою мовою органів державної влади і діловодства.

Згідно із законом, культурні заходи мають відбуватися українською мовою. Використання інших мов дозволяється, "якщо це виправдано творчим задумом організаторів". Художні фільми мають демонструвати державною мовою або з дубляжем чи субтитрами. Книговидавці, внесені до Держреєстру, зобов'язані видавати українською не менше половини своєї продукції. Окрім того, усі підприємства і організації всіх форм власності, які працюють зі споживачами, повинні здійснювати обслуговування українською мовою. Дія закону не поширюється на приватне спілкування та мову релігійних обрядів.

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Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Закон про мову: що зміниться для українців (25.04.2019)  

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