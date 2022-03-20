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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Православна церква України".
Православну церкви України було створено на об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня 2018 року. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Главою Православної церкви України обрано митрополита Епіфанія. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.
Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.