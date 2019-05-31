Православна церква України підтримала щеплення

На сучасному рівні розвитку медицини дієвим способом захисту від інфекцій є вакцинація. Це визнала Православна церква України (ПЦУ), про що написала на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 12 листопада. "Світ може бути надзвичайно вразливим, прикладом чого є епідемії інфекційних хвороб, які починаються з мікроскопічного, невидимого для ока людини збудника, але здатні призвести до катастрофічних наслідків", - ідеться у повідомленні.

Своїм вірянам ПЦУ нагадала про те, що кожен є "носієм покладеної Богом відповідальності". "Вакцинуючись, ми турбуємося не лише про себе, але й про своїх рідних та близьких", - зазначається в повідомленні.

Церковники закликали не нехтувати "працею багатьох поколінь лікарів, які досліджували небезпечні для здоров'я людини мікроорганізми та створили вакцини, які забезпечують імунітет проти цих збудників. (…) Понад двісті років наукових досліджень дозволяють нам зараз уберегтися від кору, правця, дифтерії, гепатитів та інших страшних хвороб".

Лише сертифіковані препарати

Утім, паству ПЦУ закликають бути обачними в питанні вибору вакцин для щеплення. "Вакцинуватися можна лише сертифікованими препаратами", - застерегли в ПЦУ. Вірянам також нагадали про їхні права щодо перевірки строку придатності та якості вакцини перед щепленням.