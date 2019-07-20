Правопорядок на виборах забезпечуватимуть авіація та спецпризначенці

Для забезпечення безпеки під час позачергових виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, міністерство внутрішніх справ залучить авіацію і спецпризначенців. Про це у суботу, 20 липня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Зокрема, на чергування заступили літаки АН-72 і АН-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС, а також мобільні екіпажі спецпризначенців Національної поліції та Національної гвардії. Авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділи в регіони для оперативного реагування на будь-які виклики в день виборів.

"На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - пообіцяв Аваков. Весь особовий склад МВС вже заступив для виконання своїх завдань щодо забезпечення безпеки в день виборів до парламенту.

Раніше повідомлялось, що правопорядок під час позачергових виборів до парламенту забезпечуватимуть загалом 131 тисяча правоохоронців. У Києві в цей день працюватимуть 6,5 тисячі поліцейських, повідомила столична поліція. Крім того, створені групи швидкого реагування, вибухотехніків і кінологів, а також посилені слідчо-оперативні групи.

Основними завданнями правоохоронців є збереження виборчої документації, недопущення порушень публічного порядку та оперативне реагування на можливі правопорушення. "Поліція Києва уже проводить охоронні заходи: крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1108 виборчих дільниць, на всіх 13 окружних виборчих комісій і, звісно, підсилена охорона публічного порядку біля Центральної виборчої комісії", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.