 Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Новини

Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі

Запрошені депутатами правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" до Бундестагу 18 листопада гості поводилися нецивілізовано, визнали в партії.

Засідання Бундестагу

Засідання Бундестагу (фото з архіву)

Співголова фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в німецькому Бундестазі Александер Ґауланд (Alexander Gauland) в п'ятницю, 20 листопада, вибачився за інциденти в будівлі Рейхстагу 18 листопада. В той день, коли в Бундестазі розглядали зміни до закону про епідеміологічний захист, запрошені АдН відвідувачі чіплялися до депутатів, ображали їх та вели відеозйомку.

Ґауланд визнав, що поведінка гостей не була цивілізованою. Крім того, за рішенням фракції АдН, депутати від правих популістів Удо Геммельґарн (Udo Hemmelgarn) та Петр Бістрон (Petr Bystron) зобов'язані подати письмові вибачення за те, що сталося, голові Бундестагу Вольфґанґу Шойбле (Wolfgang Schäuble).

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Інцидент у стінах Рейхстагу викликав критику з боку інших партій. Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Пауль Ціміак (Paul Ziemiak) закликав до роз'яснень, назвавши ці події "не лише скандалом, але й порушенням табу". Інцидент є "врожаєм того, що АдН посіяла в настрої суспільства", підкреслив Ціміак. А виконавчий секретар фракції ХДС/ХСС в Бундестазі Міхаель Ґроссе-Бремер (Michael Grosse-Brömer) розцінив події 18 листопада як напад на демократію та обвинуватив АдН у намірі "затягнути в бруд" інші партії.

Заступник голови Бундестагу Вольфґанґ Кубіцкі (Wolfgang Kubicki) назвав інцидент "нападом на парламент". Представник Вільної демократичної партії (ВДП) підкреслив, що за 30 років роботи в найвищому законодавчому органі Німеччини жодного разу з таким не стикався. 

У  свою чергу, виконавчий секретар фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Бундестазі Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) розкритикував співголову правих популістів. Александер Ґауланд "намагається виставити себе громадянином", тоді як "на задньому плані перебувають праворадикали, які співпрацюють з неонацистами", вважає Шнайдер.

Інцидент у Бундестазі

Четверо відвідувачів 18 листопда переслідували та ображали в коридорах будівлі парламенту депутатів, зокрема міністра економіки Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) та експерта з внутрішньої політики ВДП Константіна Куле (Konstantin Kuhle), знімаючи це все на відео та транслюючи в інтернет.

За даними поліції, порушників запросили три депутати від АдН - Удо Геммельґарн, Петр Бістрон та Гансйорґ Мюллер (Hansjörg Müller). Інциденти сталися під час обговорення поправок до закону про епідеміологічний захист, що забезпечували правову базу для жорстких обмежень у суспільному та економічному житті Німеччини з метою боротьби з пандемією COVID-19.

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