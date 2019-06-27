Правоохоронці ФРН хочуть посилити боротьбу з правим екстремізмом

Правоохоронці в Німеччині мають намір посилити боротьбу проти правого екстремізму. У понеділок, 19 серпня, газета Süddeutsche Zeitung і медіакомпанії WDR і NDR повідомили про відповідні плани правоохоронних органів ФРН. При цьому журналісти посилаються на копію проєкту реформування Федерального відомства з кримінальних справ (BKA), котру вони мають у своєму розпорядженні.

Зазначається, що до таких кроків їх підштовхнуло зокрема нещодавнє вбивство німецького політика Вальтера Любке (Walter Lübcke), де головним підозрюваним є правий екстреміст.

Згідно з документом, у BKA планується створити нову структуру. Її пропонують назвати "Центральне управління з боротьби зі злочинністю на ґрунті ненависті". У рамках реформи відомство вважає необхідним залучити не менше 440 нових співробітників.

Однією зі складових протидії правим екстремістам і злочинам на ґрунті ненависті має стати боротьба з поширенням ненависницьких коментарів і матеріалів у соціальних мережах та інтернеті. Для цього BKA планує застосувати перевірені ефективні методи, що довели свою дієвість під час боротьби з поширенням дитячої порнографії.

На практиці це означатиме, що випадки поширення ненависті фіксуватимуть централізовано, а вже потім спільно з соціальними мережами, як-от Facebook, чи відеоплатформою YouTube проводитимуться заходи з метою встановити особу тих, хто поширює ненависть. Лише потім інформацію про таких осіб передаватимуть на місця, зазначається в оприлюднених журналістами планах відомства.

Крім того, планується, що в майбутньому Facebook чи YouTube, а також інші соціальні платформи не просто видалятимуть контент, котрий містить чи пропагує ненависть, а й повідомлятимуть про кожний такий випадок BKA.

Для боротьби з правими екстремістами застосовуватимуться також підходи, що вже добре себе зарекомендували під час викриття й кримінального переслідування ісламістського тероризму. Одним з аспектів цього стане застосування так званого "принципу Аль Капоне". Він означає, що правоохоронці жорстко переслідують усі порушення з боку екстремістів, навіть найдрібніші, аби максимально ускладнити їм життя.

Все в руках Зеегофера

Рішення, чи втілювати цей план у життя, перебуває у руках міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer). Останній поки перебуває у літній відпустці.

За даними на 2018 рік, в Німеччиніналічувалося близько 12700 правих екстремістів, більше половини з котрих вважаються схильними до насильства.