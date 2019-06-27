 Правоохоронці ФРН хочуть посилити боротьбу з правим екстремізмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Правоохоронці ФРН хочуть посилити боротьбу з правим екстремізмом

У Федеральному управлінні з кримінальних справ Німеччини можуть з'явитися нові структури, які цілеспрямовано займатимуться боротьбою з правим екстремізмом, повідомляють німецькі ЗМІ.

Праві екстремісти у Німеччині

Правоохоронці в Німеччині мають намір посилити боротьбу проти правого екстремізму. У понеділок, 19 серпня, газета Süddeutsche Zeitung і медіакомпанії WDR і NDR повідомили про відповідні плани правоохоронних органів ФРН. При цьому журналісти посилаються на копію проєкту реформування Федерального відомства з кримінальних справ (BKA), котру вони мають у своєму розпорядженні.

Зазначається, що до таких кроків їх підштовхнуло зокрема нещодавнє вбивство німецького політика Вальтера Любке (Walter Lübcke), де головним підозрюваним є правий екстреміст.

Згідно з документом, у BKA планується створити нову структуру. Її пропонують назвати "Центральне управління з боротьби зі злочинністю на ґрунті ненависті". У рамках реформи відомство вважає необхідним залучити не менше 440 нових співробітників.

Однією зі складових протидії правим екстремістам і злочинам на ґрунті ненависті має стати боротьба з поширенням ненависницьких коментарів і матеріалів у соціальних мережах та інтернеті. Для цього BKA планує застосувати перевірені ефективні методи, що довели свою дієвість під час боротьби з поширенням дитячої порнографії.

DW.COM

Адвокат правого екстреміста Штефана Е., який зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке, повідомив про заперечення його підзахисним власного зізнання, передають ЗМІ. (02.07.2019)

Анґела Меркель назвала учасників невдалого замаху на Адольфа Гітлера прикладом для наслідування. Вона закликала німців долучатися до ініціатив з протистояння правому екстремізму. (14.07.2019)

За минулий рік німецькі правоохоронці зафіксували 24,1 тисячі правих екстремістів, що на 100 осіб більше порівняно з 2017 роком, застеріг міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер. (27.06.2019)

Протягом 2018 року в Німеччині було зафіксовано сім спроб вбивства, в яких підозрюють правих екстремістів. Загалом торік понад 24 тисячі осіб було визнано правоохоронцями правими екстремістами. (23.06.2019)

На практиці це означатиме, що випадки поширення ненависті фіксуватимуть централізовано, а вже потім спільно з соціальними мережами, як-от Facebook, чи відеоплатформою YouTube проводитимуться заходи з метою встановити особу тих, хто поширює ненависть. Лише потім інформацію про таких осіб передаватимуть на місця, зазначається в оприлюднених журналістами планах відомства.

Крім того, планується, що в майбутньому Facebook чи YouTube, а також інші соціальні платформи не просто видалятимуть контент, котрий містить чи пропагує ненависть, а й повідомлятимуть про кожний такий випадок BKA.

Для боротьби з правими екстремістами застосовуватимуться також підходи, що вже добре себе зарекомендували під час викриття й кримінального переслідування ісламістського тероризму. Одним з аспектів цього стане застосування так званого "принципу Аль Капоне". Він означає, що правоохоронці жорстко переслідують усі порушення з боку екстремістів, навіть найдрібніші, аби максимально ускладнити їм життя.

Все в руках Зеегофера

Рішення, чи втілювати цей план у життя, перебуває у руках міністра внутрішніх справ ФРН Горста Зеегофера (Horst Seehofer). Останній поки перебуває у літній відпустці.

За даними на 2018 рік, в Німеччиніналічувалося близько 12700 правих екстремістів, більше половини з котрих вважаються схильними до насильства.

Дивитись відео 01:04

В Італії вилучили ракету "повітря-повітря" в ультраправих, які воювали на Донбасі (16.07.2019)

Аудіо й відео до теми

В Італії вилучили ракету "повітря-повітря" в ультраправих, які воювали на Донбасі (16.07.2019)  

Також за темою

Horst Seehofer

Глава МВС ФРН занепокоєний зростанням кількості правих екстремістів 27.06.2019

За минулий рік німецькі правоохоронці зафіксували 24,1 тисячі правих екстремістів, що на 100 осіб більше порівняно з 2017 роком, застеріг міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер.

Deutschland das Haus von Walter Luebcke in Wolfhagen-Istha

Правий екстреміст відмовився від зізнання у вбивстві німецького політика - ЗМІ 02.07.2019

Адвокат правого екстреміста Штефана Е., який зізнався у вбивстві глави адміністративного округу Кассель Вальтера Любке, повідомив про заперечення його підзахисним власного зізнання, передають ЗМІ.

Symbolbild Schule Mobing Gewalt Ausgrenzung

У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей 06.06.2019

У 2018 році сексуального насильства в Німеччині зазнали понад 14 600 дітей, повідомило Федеральне управління з кримінальних справ. Минулого року в країні було вбито 136 дітей, 63 з них - навмисно.

Реклама

Докладно

Одиночний пікет у Москві

Як пройшли одиночні пікети в Москві

Репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.  

М'ясні страви є частиною німецької традиційної кухні

Яка справжня вартість м'яса, що продають у Німеччині?

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців. Тим не менш, виробництво дешевого м'яса збільшується.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  