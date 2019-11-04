 Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Новини

Правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до вбивства Гандзюк

Правоохоронці провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру дев'ятьом особам, зокрема Ігорю Павловському, який може бути причетний до вбивства Гандзюк.

В Офісі генпрокурора кажуть, що обшуки пов'язані зі справою щодо вбивства Катерини Гандзюк

В Офісі генпрокурора кажуть, що обшуки пов'язані зі справою щодо вбивства Катерини Гандзюк

Співробітники української прокуратури разом зі слідчими органів Служби безпеки України за підтримки Національної поліції у понеділок, 20 січня, провели спецоперацію у Херсонській області, під час якої повідомили про підозру в скоєнні злочинів дев'ятьом особам, у тому числі помічнику колишнього народного депутата. Останнього правоохоронці затримали, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України.

Під час операції правоохоронці провели понад 30 обшуків, під час яких "вилучено вогнепальну зброю та інші речі". Як зазначається, метою спецоперації було "припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності". Тривають слідчі та процесуальні дії. Раніше в повідомленні на сайті Офісу генпрокурора зазначалося, що метою обшуків у Херсоні є "відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк".

В Офісі генпрокурора не уточнюють імені затриманого помічника колишнього депутата. Як повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела, йдеться про Ігоря Павловського, помічника колишнього народного депутата Миколи Паламарчука.

DW.COM

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з опіками доправили в місцеву лікарню, але невдовзі перевели в одну з медустанов Києва. 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла.

Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення. У цій справі вже винесено вирок п'ятьом обвинуваченим: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам -  Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено ув'язнення від трьох до шести з половиною років.

На початку листопада 2018 року журналістки Оксана Денисова та Тетяна Ніколаєнко оприлюднили ім'я ймовірного посередника між замовником та організатором убивства Гандзюк - помічника народного депутата Миколи Паламарчука Ігора Павловського, який нібито передавав гроші "за роботу" Сергію Торбіну. Паламарчук заперечив свою причетність до нападу, а після цього звільнив Павловського. Пізніше останнього затримала СБУ. 12 листопада 2018 суд заарештував його на три місяці. Весною 2019 року суд відпустив Павловського з-під варти під домашній арешт.

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)

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Справа Катерини Гандзюк: рік після нападу (31.07.2019)  

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