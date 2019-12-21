Правоохоронці завершили розслідування щодо пожежі в одеському коледжі

Правоохоронці завершили розслідування щодо пожежі в коледжі в Одесі в грудні минулого року, в якій загинуло 16 людей. Прокурори обласної прокуратури скерували до Приморського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно директора одеського коледжу, завідувача господарством, завідувача денним відділенням економіки та підприємництва та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, повідомила у вівторок, 30 червня, прокуратура Одеської області.

Зазначених осіб підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі. Санкція за таке правопорушення передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Під час досудового розслідування правоохоронці допитали 286 осіб (свідків, очевидців події, потерпілих), провели впізнання загиблих, невідкладний огляд місця події та приміщень будівлі, що тривав з 04 по 12 грудня 2019 року, 65 виїмок документів. Також було проведено 61 судову експертизу.

Як повідомлялося, вранці 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинули 16 людей, 31 людина отримала тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Урядова комісія встановила, що пожежа сталася через загоряння побутового електричного обладнання. Частина людей, які перебували в цей час в коледжі, не змогла евакуюватися через те, що один із виходів був закритий. Причиною трагедії, за версією комісії, стало недбале ставлення керівництва і персоналу коледжу до протипожежної безпеки.